Υεμένη: Τουλάχιστον 30 είναι οι νεκροί και 60 οι τραυματίες από τις επιδρομές των Χούθι

Τουλάχιστον 30 είναι οι νεκροί και 60 οι τραυματίες από τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι κατά στρατιωτικής βάσης στην Υεμένη, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο των νότιων στρατιωτικών δυνάμεων.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν σήμερα από επιδρομές των ανταρτών Χούθι κατά μιας στρατιωτικής βάσης που ανήκει στις δυνάμεις της κυβέρνησης της Υεμένης, που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία στην επαρχία Λαχίτζ, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, αλλά και πηγές των υπηρεσιών Υγείας.

Οι αντάρτες Χούθι έχουν πραγματοποιήσει αρκετές επιθέσεις με τη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και βαλλιστικών πυραύλων κατά της στρατιωτικής βάσης αλ Άναντ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των νότιων δυνάμεων της Υεμένης, Μοχάμεντ αλ Νακέεμπ.

Οι κάτοικοι δήλωσαν ότι αρκετές δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν εντός της περιοχής της στρατιωτικής βάσης αλ Άναντ.

Διαβάστε επίσης:

Ακάρ: «Οι Έλληνες δεν θα πάνε πουθενά με την προβοκατόρικη στάση τους» (Photo | Video)

Βραζιλία: Καταδικάστηκε σε 31 χρόνια κάθειρξη η σύζυγος του Έλληνα πρέσβη

Κορωνοϊός-Μανωλόπουλος: Λάθος να μπαίνουν στις τάξεις ανεμβολίαστοι δάσκαλοι και καθηγητές (Video)