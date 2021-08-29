search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 13:53
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.08.2021 14:53

Υεμένη: Τουλάχιστον 30 είναι οι νεκροί και 60 οι τραυματίες από τις επιδρομές των Χούθι

29.08.2021 14:53
Houthi_new

Τουλάχιστον 30 είναι οι νεκροί και 60 οι τραυματίες από τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι κατά στρατιωτικής βάσης στην Υεμένη, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο των νότιων στρατιωτικών δυνάμεων.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν σήμερα από επιδρομές των ανταρτών Χούθι κατά μιας στρατιωτικής βάσης που ανήκει στις δυνάμεις της κυβέρνησης της Υεμένης, που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία στην επαρχία Λαχίτζ, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, αλλά και πηγές των υπηρεσιών Υγείας.

Οι αντάρτες Χούθι έχουν πραγματοποιήσει αρκετές επιθέσεις με τη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και βαλλιστικών πυραύλων κατά της στρατιωτικής βάσης αλ Άναντ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των νότιων δυνάμεων της Υεμένης, Μοχάμεντ αλ Νακέεμπ.

Οι κάτοικοι δήλωσαν ότι αρκετές δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν εντός της περιοχής της στρατιωτικής βάσης αλ Άναντ.

Διαβάστε επίσης:

Ακάρ: «Οι Έλληνες δεν θα πάνε πουθενά με την προβοκατόρικη στάση τους» (Photo | Video)

Βραζιλία: Καταδικάστηκε σε 31 χρόνια κάθειρξη η σύζυγος του Έλληνα πρέσβη

Κορωνοϊός-Μανωλόπουλος: Λάθος να μπαίνουν στις τάξεις ανεμβολίαστοι δάσκαλοι και καθηγητές (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eot_kos
TRAVEL

Η Κως φιλοξένησε το γερμανικό τουριστικό FVW TravelTalk Workshop

attiko_nosokomeio_new
ΥΓΕΙΑ

Ξεκίνησε σήμερα η λειτουργία των νέων ΤΕΠ στο Αττικό Νοσοκομείο

tragoudistes-texnitis-noimosinis.
ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι «τραγουδιστές» που έφτιαξε η τεχνητή νοημοσύνη – Μπαίνουν στα charts του Billboard και… υπογράφουν συμβόλαια με δισκογραφικές

adv-new
ADVERTORIAL

Η βραβευμένη παράσταση ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Θανάση Σαράντου επιστρέφει για 15 τελευταίες παραστάσεις Θέατρο ΡΟΕΣ

gaza tank
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ άρχισε πάλι τους βομβαρδισμούς στην ανατολική Γάζα – Τουλάχιστον 10 αεροπορικές επιδρομές στην Χαν Γιούνις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
misthos-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

vouli germania 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αυξάνει τον κατώτατο μισθό από 1η Ιανουαρίου κατά 200 ευρώ

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

rafa-mpenitef-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ράφα Μπενίτεθ: Οι 3 πρώτες αλλαγές του Ισπανού προπονητή – Πώς θέλει να διαμορφώσει τον Παναθηναϊκό

serres-seira-new
MEDIA

«Σέρρες»: Συγκίνησε στο φινάλε της η σειρά - Τα σχόλια στο «Χ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 13:52
eot_kos
TRAVEL

Η Κως φιλοξένησε το γερμανικό τουριστικό FVW TravelTalk Workshop

attiko_nosokomeio_new
ΥΓΕΙΑ

Ξεκίνησε σήμερα η λειτουργία των νέων ΤΕΠ στο Αττικό Νοσοκομείο

tragoudistes-texnitis-noimosinis.
ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι «τραγουδιστές» που έφτιαξε η τεχνητή νοημοσύνη – Μπαίνουν στα charts του Billboard και… υπογράφουν συμβόλαια με δισκογραφικές

1 / 3