Από αύριο Τετάρτη ξεκινά η διάθεση των νέων self test σε μαθητές

Για το λόγο αυτό οι φαρμακευτικοί σύλλογοι της χώρας εξέδωσαν νέες οδηγίες



Έτσι ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) συνιστά τα ακόλουθα:



-Κατά το χρονικό διάστημα από 29/9/2021 έως και 8/10/2021 θα διανέμονται 4 δωρεάν self test σε μαθητές από 4 έως 19 ετών για να καλυφθούν για το διάστημα από 4/10/2021 έως και 15/10/2021.



-Προσοχή: Δεν θα λαμβάνουν self test όσοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι και έχουν παρέλθει 14 ημέρες από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους.



-Η λειτουργία του Συστήματος Διάθεσης self test θα ανασταλεί από το Σάββατο 2/10/2021 και ώρα 17:00 έως τη Δευτέρα 4/10/2021 και ώρα 08:00.



Πότε πρέπει να γίνουν τα self test



Σε κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Παιδείας και Υγείας δίνονται οδηγίες για το πότε πρέπει να γίνονται και να δηλώνονται τα self test.



Οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα προμηθεύονται από την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου ως και την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου τέσσερα (4) δωρεάν αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των δυο επόμενων εβδομάδων (4-17/10) και να προσέρχονται στο σχολείο σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών.



Συγκεκριμένα:



·το self-test θα πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση κάθε Τρίτη και Παρασκευή στο σχολείο,



·ο προσυμπτωματικός διαγνωστικός έλεγχος για τον νέο κορωνοϊό μέσω αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self test) είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές και τις μαθήτριες,



·βεβαίωση αρνητικού self test οφείλουν να φέρουν οι μαθητές που δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού (για τους μαθητές 12 ετών και άνω) ούτε βεβαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευταίου εξαμήνου),



·οι εμβολιασμένοι μαθητές δεν δικαιούνται δωρεάν self test, καθώς δεν οφείλουν να τα διενεργούν εφόσον δεν προκύψει ειδικός λόγος (δηλ. κρούσμα σε συμμαθητή),



·η δωρεάν διάθεση self test από τα φαρμακεία γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, ώστε κατά τις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις να μπορούν να εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες.



«Συνεχίζουμε να παροτρύνουμε τους γονείς μαθητών 12 ετών και άνω που δεν έχουν ακόμα εμβολιάσει τα παιδιά τους, να σπεύσουν να το κάνουν, αξιοποιώντας κατ’ αυτό τον τρόπο το ισχυρό αυτό όπλο απέναντι στην COVID-19 και συμβάλλοντας στην οικοδόμηση τείχους ανοσίας», καταλήγει η ανακοίνωση.

