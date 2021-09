Σε μια αναπάντεχη τηλεοπτική στιγμή και ανεπανάληπτη μουσική «συνεύρεση» ο Βασίλης Τσιτσάνης «συνομιλεί» με τον Έρικ Μπάρντον και του Animals.

Μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες οι τηλεθεατές σήμερα στις 23.00 από το «Μουσικό κουτί» της ΕΡΤ1,θα έχουν την ανεπανάληπτη ευκαιρία να δουν και να ακούσουν να «παντρεύεται» το εμβληματικό «The house of the rising sun» των Animals με τη «Μάγισσα της αραπίας» του Βασίλη Τσιτσάνη.

Ο ζωντανός θρύλος της ροκ και μπλούζ σκηνής, η «ψυχή» των Animals, o Έρικ Μπάρντον, φιλοξενείται από το Νίκο Πορτοκάλογλου και τη Ρένα Μόρφη στο «Μουσικό κουτί», εγκαινιάζοντας ίσως με τον πιο ιδανικό τρόπο τη νέα σεζόν.

Ο σπουδαίος μουσικός, μία από τις σημαντικότερες μορφές της μουσικής ιστορίας του 20ού αιώνα, μιλά για την περιπετειώδη ζωή του, ενώ ξεναγείται στην ελληνική μουσική με τη βοήθεια του καταξιωμένου μουσικού Θωμά Κωνσταντίνου από τους «Τακίμ» και της εξαιρετικής νεαρής ερμηνεύτριας Σεμέλης Παπαβασιλείου.

O Eric Burdon δεν είναι ένας συνηθισμένος καλλιτέχνης, λένε μελετητές της διεθνούς μουσικής σκηνής. Τραγουδιστής, στιχουργός, συγγραφέας, ζωγράφος και ενίοτε ηθοποιός, μέλος του Rock ‘n’ Roll Hall of Fame από το 1994 και ανάμεσα στους καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών, σύμφωνα με το περιοδικό «Rolling Stone», μετρά πάρα πολλά επιτεύγματα στα 60 χρόνια καριέρας του. Τα έζησε όλα, τα έκανε όλα, δεν έχει να αποδείξει τίποτα. «Νομίζω ότι γεννήθηκα μαύρος» λέει ο ασυμβίβαστος καλλιτέχνης που γεννήθηκε στο βιομηχανικό Νιούκαστλ από οικογένεια της εργατικής τάξης.

Ο ίδιος πάντως δεν βάζει όρια ούτε στη ζωή, ούτε φυσικά και στη μουσική. Και με τον τρόπο του επιβεβαιώνει το λόγο του στη διάρκεια της εκπομπής, χαρακτηριστικά αποσπάσματα της οποίας μπορείτε να δείτε στα σχετικά βίντεο.

