Οι τρεις ηθοποιοί του Χόλυγουντ, Λίλι Κόλινς, Γιούαν ΜακΓκρέγκορ και Ρόμπερτ Πάτινσον, ενώνουν τις δυνάμεις τους μία ακόμη φορά ως οικοδεσπότες του 15ου γκαλά της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης GO Campaign.

Το γκαλά που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 23 Οκτωβρίου έχει ως στόχο να συγκεντρωθούν πόροι για την ανακούφιση όσων πλήττονται από την πανδημία της Covid-19 και για την εκπαίδευση παιδιών στην Αφρική και στη Λατινική Αμερική και κοριτσιών στο Αφγανιστάν και η προώθηση της φυλετικής δικαιοσύνης στις ΗΠΑ.

«Η καμπάνια GO Campaign έχει ένα αποδεδειγμένο ιστορικό δημιουργίας πραγματικών, ουσιαστικών αλλαγών στις κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Οι πόροι που συγκεντρώνονται στο Go Gala φέρνουν ευκαιρίες και μέσα σε κάποια από τα πιο ευάλωτα παιδιά που διαφορετικά θα έμεναν πίσω. Κάθε δολάριο που δωρίζεται στην GO Campaign είναι ένα δολάριο που επενδύθηκε με σύνεση στη μελλοντική γενιά » υπογράμμισε ο Ρόμπερτ Πάτινσον.

Από την αρχή της πανδημίας, η οργάνωση έχει χορηγήσει περισσότερα από 855.000 δολάρια έκτακτης βοήθειας σε ΜΚΟ, παρείχε περισσότερα από 1,7 εκατομμύρια γεύματα και περισσότερες από 46.000 μάσκες σε παιδιά και ευάλωτες κοινότητες, μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών.

