Πρώτη με διαφορά ήταν η Σίσσυ Χρηστίδου στην πρωινή ζώνη. Η εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» άφησε πίσω της με πέντε μονάδες την εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», έχοντας πάρει καλό lead in από τις εκπομπές Mega Σαββατοκύριακο και Ολα για τη ζωή μας με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.

Το καλό σερί του καναλιού συνεχίστηκε και με το «Τι λες τώρα» που πέρασε πρώτο παρά το γεγονός ότι η Κατερίνα Καραβάτου αποχώρησε στη μέση της εκπομπής λόγω πένθους.

Στην απογευματινή ζώνη, τα ηνία πήρε ο Αlpha με τον Άκη Πετρετζίκη και την επανάληψη της σειράς «Το σόι σου». Το κανάλι πήρε μεγάλη διαφορά και στα βραδινά δελτία ειδήσεων. Τη μάχη της prime time κέρδισε το the voice του ΣΚΑΙ, με το J2US έρχεται δεύτερο με μικρή διαφορά.

Τι είδε το δυναμικό κοινό 18-54 σύμφωνα με τις πρώτες πρωινές «ακαθάριστες» μετρήσεις τηλεθέασης;

ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ

Οικογενειακές ιστορίες (Ε)(ΑLPHA): 13,6%

Πρωινοί τύποι (ΑΝΤ1): 6,6%

Mega Σαββατοκύριακο: 16,7%

Όλα για τη ζωή μας (MEGA): 13,3%

Τώρα ό,τι συμβαίνει (OPEN): 13,5%

Παιδικό πρόγραμμα (STAR): 6,6%

Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά (ΣΚΑΪ): 12,3%

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση (ΑLPHA): 15,4%

Υγεία πάνω απ’ όλα (ΑΝΤ1): 5,7%

Χαμογέλα και πάλι (MEGA): 22,9%

Open Weekend (OPEN): 6,7%

Σαββατοκύριακο παρέα (ΣΚΑΪ): 10,3%

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ

Καλύτερα δε γίνεται (ΑLPHA): 12,9%

Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)(ΑΝΤ1): 8,7%

Το καφέ της Χαράς (Ε) (ΑΝΤ1): 10,8%

Τι λες τώρα (MEGA): 13,4%

Αυτό είναι Σαββατοκύριακο (OPEN): 3,9%

Stars system (STAR): 7%

Dot (ΣΚΑΪ): 10%

Όλα γκουντ (ΣΚΑΪ): 7,7%

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Kitchen Lab (ALPHA): 15,3%

Το σόι σου (Ε)(ALPHA): 15,5%

Ελληνική ταινία «Ρόδα, τσάντα και κοπάνα 4»(ΑΝΤ1): 8,8%

Mega Star(MEGA): 6,5%

Ελληνική ταινία «Ένας ήρωας με παντούφλες» (MEGA): 7,6%

Σ’ αγαπάω μεν αλλά (Ε)(OPEN): 2,7%

Ελληνική ταινία «Μια Ελληνίδα στο χαρέμι»(STAR): 14%

Ο πιο αδύναμος κρίκος (ΣΚΑΪ): 10,3%

ΒΡΑΔΙΝΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ALPHA: 16,5%

ΑΝΤ1: 8,5%

MEGA: 8,2%

OPEN: 5,2%

STAR: 12,3%

ΣΚΑΪ: 9,5%

PRIME TIME

Just the 2 of us (ΑLPHA): 16,8%

Ελληνική ταινία «Ο εξυπνάκιας» (ΑΝΤ1): 12,8%

Θέατρο «Στη φωλιά του κούκλου»(ΑΝΤ1): 8%

Η πρόκληση (OPEN): 1,8%

Ξένη ταινία «Η κόρη του αφεντικού» (OPEN): 4%

Σπίτι με το Mega (MEGA): 9,5%

Ξένη ταινία «Μπαμπούλας ΑΕ»(STAR): 11,2%

Ξένη ταινία Ride along (STAR): 7,7%

Τhe Voice (ΣΚΑΪ): 18,8%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ 18-54

ALPHA: 13,5%

ΑΝΤ1: 11,1%

MEGA: 11,5%

OPEN: 4,8%

STAR: 9,4%

ΕΡΤ1: 3,9%

ΣΚΑΪ: 11,9%

