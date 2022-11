Πριν από λίγες ημέρες πρώην υποψήφιος για την βουλή των Αντιπροσώπων με μια φωτογραφία που τουίταρε υπονόησε ότι εξαιτίας της ατζέντας «Ξαναχτίζοντας το μέλλον καλύτερα», που είχε εξαγγείλει ο Τζό Μπάιντεν, άδειασαν τα ράφια των σουπερμάρκετ στις ΗΠΑ.

Όμως αυτό το τουίτ είχε ανακρίβειες και γι’ αυτό διαγράφηκε. Κατ’ αρχήν η φωτογραφία δεν ήταν πρόσφατη, αλλά είχε τραβηχτεί το Μάρτιο του 2020. Δηλαδή καιρό πριν βρεθεί ο Τζο Μπάιντεν στο οβάλ γραφείο.

Με μια πιο προσεκτική ματιά, όχι στα άδεια ράφια- εικόνα που δεν αμφισβητείται-, αλλά στις τιμές που αντιστοιχούσαν στα προϊόντα που ήταν προηγουμένως τοποθετημένα σε αυτά θα διαπιστώσει πως είναι σε λίρες Αγγλίας και όχι σε δολάρια ΗΠΑ. Όπερ σημαίνει ότι με το εν λόγω καρεδάκι έχουμε μια χαρακτηριστική έκφανση κακοπληροφόρησης ή πιο απλά fake news.

Η φωτογραφία, σύμφωνα με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Politifact (με σκοπό την εξακρίβωση αυθεντικότητας ειδησεογραφικού περιεχομένου), έχει προέλευση το Γουότσεστερ της Αγγλίας και αρχικά δημοσιεύθηκε στον Guadrian στις παρυφές της πανδημίας σε άρθρο για τα προβλήματα που προκάλεσε στην αλυσίδα τροφοδοσίας αγαθών η εξάπλωση της λοίμωξης covid19 στο νησί. Η επίμαχη φωτογραφία, παρεμπιπτόντως, εμφανίζεται ψηλά στις αναζητήσεις της Google με τις λέξεις- κλειδιά «άδεια ράφια».

Γρήγορα οι χρήστες του διαδικτύου κατάλαβαν ότι η φωτογραφία ήταν παραπλανητική.

Δεν είναι η πρώτη φορά κατά την οποία φωτογραφία χωρίς κείμενο επαναχρησιμοποιείται για να «κουμπώσει» σε πολιτικό αφήγημα, δεν είναι ούτε η τελευταία, δείχνει όμως πόσο φθηνή και αποτελεσματική μπορεί να είναι η παραπληροφόρηση.

Και αν στην συγκεκριμένη περίπτωση κάποια πράγματα είναι οφθαλμοφανή δεν σημαίνει ότι είναι ο κανόνας.

Πώς θα ήταν άραγε τα πράγματα στον κόσμο της ενημέρωσης, της πληροφορίας, αν οι πολίτες μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με την ψηφιακή φωτογραφία, όπως για παράδειγμα πότε τραβήχτηκε και από ποιόν, χωρίς να μπουν στη χρονοβόρο διαδικασία εξακρίβωσης της αλήθειας της ή να επιβεβαιώσουν την αυθεντικότητα της με την αναζήτηση της «αντίστροφης εικόνας»; Θα συνέβαλε στην καλύτερη επιλογή αξιόπιστων πηγών ενημέρωσης στο διαδίκτυο;

Ρητορικής φύσης ερωτήματα. Όμως ήταν η βάση προβληματισμού του παγκόσμιο κολοσσού ψηφιακής τεχνολογίας Adobe.

Σε συνεργασία με Μέσα Ενημέρωσης παγκόσμιας εμβέλειας σύστησε την κοινοπραξία «Πρωτοβουλία για την Αυθεντικότητα Περιεχομένου» (Content Authenticity Initiative- CAI) για να είναι σε θέση να μπορεί να δώσει οριστικές λύσεις στην αντιμετώπιση της meta αλήθειας. Τους πήρε δύο χρόνια.

Η CAI, η οποία αποτελείται μεταξύ άλλων ΜΜΕ από τα Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, BBC, CBC, όμιλος Gannett -με 29 εφημερίδες σε 14 πολιτείες των ΗΠΑ-, TheNewYorkTimes, TheWashingtonPost, αναπτύσσει ψηφιακά «εργαλεία» και πρότυπα που θα επιτρέπουν στους πολίτες- χρήστες του διαδικτύου να έχουν τη δυνατότητα να «πιάνουν», να αποθηκεύουν και να επαληθεύουν σημαντικές λεπτομέρειες σχετικά με μία φωτογραφία- την ψηφιακή προέλευση της, ώστε στο μέλλον να μπορούν να τα χρησιμοποιούν όταν κάτι τους κεντρίζει το ενδιαφέρον στο ίντερνετ.

Την περασμένη εβδομάδα η Adobe ανακοίνωσε ότι οποιοσδήποτε διαθέτει το Photoshop θα μπορεί να δημιουργήσει «ταυτότητα περιεχομένου» στην εργασία του και επισήμανε ότι θα αναβαθμίσει την εφαρμογή επαλήθευσης της ώστε οποιοσδήποτε να μπορεί να δει την ψηφιακή προέλευση μιας φωτογραφίας σε ένα κείμενο.

Πιο απλά οποιαδήποτε φωτογραφία συνοδεύει κείμενο στο ίντερνετ θα μπορεί να φέρει την ενεργή ένδειξη «i» με ένα πάτημα της οποίας θα ανοίγει παράθυρο με πληροφορίες για εκείνον που την τράβηξε (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία λήψης, τοποθεσία, Μέσο προέλευσης κ.ά.).

Παράλληλα αναπτύχθηκε και μία ακόμη εφαρμογή πιστοποίησης περιεχομένου ανοιχτού κώδικα, σε συνεργασία με τον Συνασπισμό για την Προέλευση και Γνησιότητα Περιεχομένου (C2PA), αδελφό οργανισμό της CAI.

«Η προέλευση είναι μια εναλλακτική και συμπληρωματική μέθοδος για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης στον δημοσιογραφικό χώρο», εξήγησε ο Πάρσονς που εξοικονομεί κόπο και χρόνο πάνω στην δουλειά. «Αντί κάποιος να χάνει χρόνο προσπαθώντας να εξακριβώσει αν μια φωτογραφία ή ένα βίντεο είναι αυθεντικά, αν τα πρόσωπα που απεικονίζονται είναι αληθινά, αν έχουν «πειραχτεί», θα αναζητά στο εξής την προέλευση, που μπορεί να αποδειχθεί, να επαληθευθεί», τόνισε.

Οι δημιουργοί περιεχομένου σε οργανισμούς ενημέρωσης θα μπορούν να επιλέξουν διαφορετικούς τρόπους σήμανσης αυθεντικότητας, όμως ο στόχος είναι να υπάρχει μια κοινή εργαλειοθήκη με δωρεάν προσβάσιμη σε όλους ώστε να μπορούν να κάνουν εξακρίβωση αυθεντικότητας.

Ο νέος ανοιχτός κώδικας προδιαγραφών του Adobe θα είναι έτοιμος προς διάθεση στις αρχές του 2022, εκτιμά ο διευθυντής της CAI, Άντι Πάρσονς.

Η εφαρμογή θα περάσει και στο Twitter με το ίδιο σύμβολο (i) καθώς είναι διεθνώς αναγνωρισμένο, διαπολιτισμικό και διακριτό, θεωρεί το επιτελικό στέλεχος της Adobe.

