Τα γενέθλιά του σε ένα υπέρλαμπρο πάρτι γιόρτασε ο Χάρης Σιανίδης, έχοντας στο πλευρό του διάσημους και μη καλεσμένους.

Δύο εξ αυτών, η Άννα Βίσση και η Δέσποινα Βανδή οι οποίες δεν έλειψαν από την ξεχωριστή στιγμή του φίλου τους, δίνοντας το λαμπερό «παρών»

Σε ένα από τα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου βλέπουμε τις δυο τραγουδίστριες να ερμηνεύουν το κλασικό «Happy Birthday» την ώρα που κόβουν τη γενέθλια τούρτα.

Βέβαια, την προσοχή του κοινού τράβηξε η Άννα Βίσση, η οποία φαίνεται να ταΐζει στο στόμα τη Δέσποινα Βανδή πριν της δώσει ένα φιλί στα χείλη, όπως εκείνο που οι δυο τους είχαν ανταλλάξει στην κοινή τους εμφάνιση στο stage του Just the Two of Us.

