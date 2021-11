Συνέντευξη στην Όπρα Γουίνφρι παραχώρησε η Adele, λέγοντας «είμαι ακόμα εδώ».

Στη διάρκεια της συνέντευξης η Βρετανίδα καλλιτέχνης – τα δικαιώματα της οποίας έχει εξασφαλίσει ο Alpha – μιλά για όλα: τη νέα δισκογραφική της δουλειά, την προσωπική της ζωή μετά το διαζύγιό της και την ανατροφή του γιού της, καθώς και για την απώλεια βάρους της.

Η Adele έδωσε και μία συναυλία μετά από καιρό στο Griffith Observatory του Los Angeles όπου ερμήνευσε με το δικό της ανεπανάληπτο τρόπο τα νέα της τραγούδια αλλά και παλαιότερες επιτυχίες, όπως τα: Hello, Easy On Me, Skyfall, I Drink Wine, Someone Like You, When We Were Young, Make You Feel My Love, Hold On.

Για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια η Adele παρουσιάζει νέα τραγούδια από το καινούριο άλμπουμ της «30», που κυκλοφορεί στις 19 Νοεμβρίου και αναμένεται να σημειώσει τεράστια επιτυχία. Ήδη έχει κυκλοφορήσει το πρώτο single του άλμπουμ με τίτλο «Easy on Me» και έχει κερδίσει την αγάπη των εκατομμυρίων θαυμαστών της.

