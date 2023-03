Τα πρώτα «γενέθλια» της τελευταίας της κονσόλας PS5 γιορτάζει η Sony και δημοσίευσε τη λίστα με τα πιο δημοφιλή παιχνίδια μέχρι στιγμής.

Το PS5 κυκλοφόρησε σαν σήμερα πριν από ένα χρόνο στις πρώτες αγορές και ο κόσμος αγκάλιασε τόσο την κονσόλα, όσο και τα παιχνίδια της.

Οι κυκλοφορίες μέχρι και σήμερα ήταν πολλές, ανάμεσα στις οποίες βλέπουμε τίτλους όπως τα Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal και Deathloop. Μέσα σε αυτήν την περίοδο, η Sony ενίσχυσε και την ομάδα προγραμματιστών της εξαγοράζοντας μερικά πολύ σημαντικά studios, όπως οι Bluepoint Games, Firesprite, Housemarque και Nixxes.

Ακόμη, μάθαμε περισσότερα για το next-gen VR headset που ετοιμάζεται για το PS5, ενώ έχουμε ήδη δει και υλικό από τα αναμενόμενα God of War Ragnarok, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West και το remake του Star Wars: Knights of the Old Republic. Συνολικά, κυκλοφόρησαν 360 games μέσα στον πρώτο χρόνο του PS5, ενώ αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται στα PlayStation Studios άλλα 25.

Συνολικά, πάνω από 4.6 δισ. ώρες gameplay καταγράφηκαν στο PS5, ενώ μεταδόθηκαν πάνω από 26 εκ. ώρες από τους παίκτες. Τα 10 παιχνίδια που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον μέσα σε αυτό το 12μηνο είναι τα:

• Fortnite

• Call of Duty: Black Ops Cold War

• FIFA 21

• NBA 2K21

• Assassin’s Creed Valhalla

• Destiny 2

• MLB The Show 21

• Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

• Demon’s Souls

• NBA 2K22

Διαβάστε επίσης:

Johnson & Johnson: Διαχωρίζει τον φαρμακευτικό κλάδο – Άλμα για τη μετοχή

Blake Lively: Έβαψε τα 1000 δολαρίων Manolo Blahnik της με κόκκινο μανό

Τζεφ Μπέζος: Αγόρασε σπίτι με τη σύντροφο του 78 εκατ. δολ. σε έκταση 56 στρεμμάτων