Ένας από τους πρωταγωνιστές της ταινίας «Αναλώσιμοι 4» τα γυρίσματα της οποίας γίνονται στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε στην πορεία για το Πολυτεχνείο.

Πρόκειται για τον Ίκο Ουβάις ο οποίος υποδύεται τον «κακό» στη χολιγουντιανή ταινία, ο οποίος βρέθηκε στην οδό Τσιμισκή και αποθανάτισε μέσω story στον λογαριασμό του στο Instagram την πορεία των διαδηλωτών για το Πολυτεχνείο καθώς και τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που τη συνοδεύουν.



«Συναρπαστική εμπειρία η Θεσσαλονίκη»



Νωρίτερα, δε, ο ηθοποιός είχε βρεθεί στις αρχαιότητες της πλατείας Ναυαρίνου, από όπου και ανέβασε φωτογραφία με την περιγραφή: «Αυτό το μέρος του κόσμου είναι μία νέα εμπειρία. Μία συναρπαστική (εμπειρία)», προφανώς αναφερόμενος στη Θεσσαλονίκη.



Ο Ίκο Ουβάις είναι Ινδονήσιος ηθοποιός, κασκαντέρ, χορογράφος πάλης και πολεμικός καλλιτέχνης. Είναι περισσότερο γνωστός για την ερμηνεία στις ταινίες δράσης Merantau, The Raid, The Raid 2, Headshot, Mile 22, The Night Comes for Us, Stuber και τη σειρά Netflix, Wu Assassins.

