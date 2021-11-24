Ημικρανία: Οι τροφές που ανακουφίζουν τις κρίσεις

Μία υγιεινή διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες και πράσινα λαχανικά μπορεί να δώσει τη λύση στο πρόβλημα της χρόνιας ημικρανίας, συμπεραίνει νέα έρευνα.

Επιστήμονες από τη Νέα Υόρκη δημοσίευσαν στο BMJ Case Reports την περίπτωση ενός ασθενή με σοβαρή χρόνια ημικρανία, ο οποίος είχε δοκιμάσει τα πάντα για να ανακουφιστεί χωρίς αποτέλεσμα. Τελικά άλλαξε τη διατροφή του σε φυτική, καταναλώνοντας πολλά πράσινα φυλλώδη λαχανικά και διαπίστωσε ότι οι κρίσεις ημικρανίας περιορίστηκαν σημαντικά.

«Η αναφορά αυτή υποδεικνύει ότι η φυτική διατροφή μπορεί να προσφέρει μια ασφαλή, αποτελεσματική και μόνιμη θεραπεία για την αναστροφή της χρόνιας ημικρανίας», γράφει ο επικεφαλής της ομάδας των γιατρών, Δρ. David Dunaief, ο οποίος εξειδικεύεται στη διατροφική ιατρική.

Ο 60χρονος άνδρας, ο οποίος περιέγραψε με λεπτομέρεια την εμπειρία του στην αναφορά, υπέφερε από σοβαρές ημικρανίες χωρίς αύρα για περισσότερα από 12 χρόνια. Έξι μήνες πριν την παραπομπή του σε κλινική, οι ημικρανίες του είχαν γίνει χρόνιες και εκδηλώνονταν σε συχνότητα 18-24 ημερών κάθε μήνα.

Ο ασθενής είχε δοκιμάσει διάφορες φαρμακευτικές λύσεις (ζολμιτριπτάνη και τοπιραμάτη), είχε αφαιρέσει από τη διατροφή του τρόφιμα που ενδεχομένως να πυροδοτούσαν τις κρίσεις, όπως η σοκολάτα, το τυρί, οι ξηροί καρποί, η καφεΐνη και τα αποξηραμένα φρούτα, ενώ είχε κάνει και γιόγκα και διαλογισμό για να περιορίσει τις κρίσεις. Δυστυχώς, καμία από αυτές τις παρεμβάσεις δεν είχε αποτέλεσμα.

Ο άνδρας περιέγραψε τον πόνο ως παλλόμενο, που ξεκινούσε ξαφνικά και έντονα στο μέτωπο και τον αριστερό κρόταφο, με τις ημικρανίες να διαρκούν συνήθως 72 ώρες και να περιλαμβάνουν επίσης ευαισθησία στο φως και τον ήχο, ναυτία και έμετο. Σε μία κλίμακα 1-10, η σοβαρότητα του πόνου βαθμολογήθηκε 10–12.

Ο ασθενής δεν είχε υψηλά επίπεδα συστηματικής φλεγμονή, ενώ τα επίπεδα β-καροτίνης στο αίμα του ήταν φυσιολογικά, πιθανώς επειδή καθημερινά έτρωγε γλυκοπατάτες που περιέχουν μεν καροτενοειδή, τα οποία έχουν αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες, αλλά σε χαμηλά επίπεδα. Υψηλά επίπεδα καροτενοειδών περιέχουν τα φυλλώδη πράσινα λαχανικά όπως το σπανάκι, το λάχανο και το κάρδαμο.

Οι ειδικοί, λοιπόν, συμβούλευσαν τον 60χρονο να υιοθετήσει έναν τύπο διατροφής που περιέχει τρόφιμα με χαμηλή αντιφλεγμονώδη δράση, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και με φυτική βάση, όπως τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, και να περιορίσει την κατανάλωση δημητριακών ολικής άλεσης, αμυλούχων λαχανικών, ελαίων και ζωικών πρωτεϊνών όπως τα γαλακτοκομικά και το κόκκινο κρέας.

Μετά από δύο μήνες υιοθέτησης της συγκεκριμένης διατροφής, ο ασθενής ανέφερε πως οι ημικρανίες του είχαν μειωθεί δραματικά, σε μόλις ένα επεισόδιο τον μήνα και ήταν μικρότερης έντασης. Ταυτόχρονα, οι εξετάσεις αίματος έδειξαν σημαντική αύξηση στα επίπεδα β-καροτίνης. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο άνδρας σταμάτησε να παίρνει όλα τα φάρμακα για την ημικρανία. Τα επεισόδια σταμάτησαν εντελώς μετά από τρεις μήνες και εδώ 7,5 χρόνια δεν έχει εκδηλωθεί κανένα.

«Παρόλο που πρόκειται για την περίπτωση ενός μόνο ασθενούς, πολύ πιστού στη διατροφή, ο οποίος είχε μια πραγματικά εντυπωσιακή απόκριση, η διατροφή με τροφές χαμηλής αντιφλεγμονώδους δράσης έχει μειώσει τη συχνότητα των ημικρανιών εντός τριών μηνών σε αρκετούς άλλους ασθενείς», σημειώνει καταληκτικά ο Δρ. Dunaief.

