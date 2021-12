Η εταιρεία αν και ονομάζεται «Better» σίγουρα δεν είναι η καλύτερη στον τρόπο που διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό της.

Κι αυτό γιατί προκάλεσε σάλο στις ΗΠΑ με την κίνηση της αλλά και τον τρόπο να απολύσει 900 υπαλλήλους μέσω κλήσης… zoom, τη στιγμή μάλιστα που είχε λάβει οικονομική «ένεση» ύψους 750 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με το Forbes, ο CEO της εταιρείας ψηφιακών στεγαστικών δανείων, με έδρα σε Καλιφόρνια, Βόρεια Καρολίνα και Τέξας ανακοίνωσε την απόλυση του 9% των εργαζομένων του, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας μάλιστα να το ανακοινώνει μέσω διαδικτυακής σύνδεσης στο zoom.

The CEO @ https://t.co/VNi1LcKgsg laying off 15% of workforce right before the holidays. Absolute horrible move on his part and making it all about himself. Hope those laid off bounce back quick! #better pic.twitter.com/7r6WGoTqoN