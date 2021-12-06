Τηλεθέαση Top 10 ΠΣΚ 3-5/12: Περιέργεια για τη «Φάρμα» – Σκληρές κόντρες με τον ανταγωνισμό

Το θέμα του Παρασκευοσαββατοκύριακου ήταν η έναρξη του ριάλιτι «Η φάρμα». Προηγήθηκε η σχετική επικοινωνιακή εκστρατεία και μια περιέργεια, ένα ενδιαφέρον αναπτύχθηκε.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με χρονολογική σειρά. Η κωμική «Συμπέθεροι από τα Τίρανα» (Mega) είναι η αδιαφιλονίκητη κυρίαρχος της Παρασκευής με τα επεισόδια της σειράς να έχει μακράν την καλύτερη τηλεθέαση της ημέρας, αν και ο δείκτης της Nielsen Audience Measurement κινήθηκε σε μέτρια επίπεδα απόδοσης για το σύνολο της ημέρας που σημαίνει ότι πλην εξαιρέσεων, τις προτάσεις των καναλιών δεν τις επέλεξε μεγάλη μερίδα τηλεθεατών.

Αξιοπρόσεκτη όμως είναι η εμφάνιση του ντοκιμαντέρ «Idols» (Σκάι) με τον Σάκη Ρουβά στην δεκάδα. Όχι όμως τυχαία καθώς η εκπομπή της περασμένης Παρασκευής ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του σπουδαίου Δημήτρη Μητροπάνου.

Το Σάββατο (4/12) το νήμα τερματισμού στον αγώνα τηλεθέαση έκοψε πρώτο το ριάλτι «Η φάρμα» το οποίο επέλεξαν και είδαν 1.066.000 τηλεθεατές που αντιστοιχούν σε 10,3% μέση τηλεθέαση. Συμπαθητικά.

Η μέση τηλεθέαση της ημέρας κινήθηκε σε πιο χλιαρά για την εποχή και τη στιγμή επίπεδα. Το «The Voice» ήταν το δεύτερο καλύτερο πρόγραμμα του Σαββάτοy από πλευρά τηλεθέασης με μόλις 7,6% και όλα υπόλοιπα της δεκάδας είχαν τηλεθέασης από 5.9% και κάτω. Μέχρι και η εκπομπή «Happy Traveller» πλασαρίστηκε στο top 10 της ημέρας.

Λίγο καλύτερη ήταν η τηλεοπτική εικόνα (όσον αφορά την τηλεθέαση σε συνολικό επίπεδο) της Κυριακής. Εδώ παίζει ρόλο στη διαμόρφωση του συνολικού μέσου ημερήσιου όρου και η υψηλή τηλεθέαση- συγκεκριμένα 14,6%- που πέτυχε χθες το επεισόδιο της σειράς «Η γη της ελιάς».

Πάντως η «Φάρμα» υποχώρησε κατά μία θέση στη γενική κατάσταση με τηλεθέαση που άγγιξε τις τρείς ποσοστιαίες μονάδες διαφορά σε σχέση με την πρεμιέρα.

Από σήμερα θα φανεί πόσο θα αντέξει καθώς θα έχει απέναντί του το βουκολικό ριάλιτι τις σειρές «Σασμός» και «Η γη της ελιάς».

