ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.12.2021 16:55

ΗΠΑ: Γυναικοκτονία στην Νέα Υόρκη από Έλληνα ομογενή (Video)

11.12.2021 16:55
omogeneis

Μια απίστευτη υπόθεση γυναικοκτονίας έλαβε χώρα στην Νέα Υόρκη με πρωταγωνιστή έναν Έλληνα ομογενή, ο οποίος φέρεται να μαχαίρωσε με σπαθί τη σύντροφο στο σπίτι του και να σκηνοθέτησε ληστεία για να αποπροσανατολίσει τις αρχές.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ επικαλούμενα πηγές της αστυνομίας, πρόκειται για τον Πίτερ Οικονόμου, 37 ετών, ο οποίος κατηγορείται πως μαχαίρωσε θανάσιμα την Μίντι Σίνγκερ, 35 ετών, στις 1:40 το ξημέρωμα της Τρίτης.

Ο δράστης, κάλεσε μάλιστα και την Άμεση Δράση (911) και ισχυρίστηκε πως έγινε ληστεία στο σπίτι του, ωστόσο οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως ήταν ο ο ίδιος ο θύτης του περιστατικού.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του δράστη, ούτε πως βρέθηκε το σπαθί στο σπίτι αλλά σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, όταν έφτασε στο σημείο η αστυνομία, ο άνδρας ήταν σε κατάσταση αμόκ.

«Ήξερα τη Μίντι χρόνια. Ήταν πολύ εύθυμη, ζωηρή, γεμάτη ζωή. Τρυφερή, στοργική, κάθε φορά που ήμουν κοντά της ένιωθα πιο ζωντανός. Είχε μια εμψυχωτική ενέργεια. Ο τύπος που τη σκότωσε ήταν ο εφηβικός της έρωτας. Ζούσαν μαζί και μετά εκείνη έφυγε από το σπίτι του, και μου είχε στείλει μήνυμα ότι προσπαθεί να φύγει μακριά του. Εκείνη την ημέρα, εκείνος πήρε την Άμεση Δράση. Είναι ψεύτης. Προσπαθούσε να απαλλάξει τον εαυτό του από αυτό που έκανε. Δεν είναι επαγγελματίας δολοφόνος. Είναι ψυχοπαθής», είπε στο MEGA φίλος της αδικοχαμένης 35χρονης.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 12:00
