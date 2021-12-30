Κορωνοϊός: Στη ΜΕΘ ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φίλιππος Φόρτωμας

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φίλιππος Φόρτωμας, εισήχθη χθες Τετάρτη το βράδυ στη ΜΕΘ του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας καθώς νοσεί με κορωνοϊό και παρουσίαζε έντονα συμπτώματα αλλά και χαμηλό οξυγόνο.

Δεν είναι ο πρώτος βουλευτής που έχει διαγνωστεί με κορωνοϊό.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα οι γιατροί του νοσοκομείου έκριναν απαραίτητη τη διασωλήνωση του βουλευτή, καθώς ο ίδιος εισήχθη εσπευσμένα μετά την επιδείνωση της κατάστασής του.

Τη σχετική ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του κ. Φόρτωμα έκανε ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Γιάννης Μπούγας, και ευχήθηκε γρήγορη ανάρρωση στον βουλευτή.

Οι βουλευτές της Κ.Ο της ΝΔ ευχόμαστε στον συνάδελφο βουλευτή Κυκλάδων Φίλιππο Φόρτωμα γρήγορη ανάρρωση. Οι σκέψεις και οι ευχές μας τον συνοδεύουν. Τον περιμένουμε σύντομα να επιστρέψει υγιής στα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα. pic.twitter.com/d5Mkwmykqv — Ιωάννης Μπούγας (@ioannis_mpougas) December 29, 2021

«Οι βουλευτές της Κ.Ο της ΝΔ ευχόμαστε στον συνάδελφο βουλευτή Κυκλάδων #Φίλιππο #Φόρτωμα, που νοσηλεύεται με κορωνοϊό στη ΜΕΘ του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας γρήγορη ανάρρωση. Οι σκέψεις και οι ευχές μας τον συνοδεύουν. Τον περιμένουμε σύντομα να επιστρέψει υγιής και δυνατός κοντά μας στα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα», έγραψε ο κ. Μπούγας.

