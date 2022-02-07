Playboy: Από το – δήθεν – όνειρο στον εφιάλτη της σωματεμπορίας και των ναρκωτικών (Photos/Video)

Πολλοί ζήλευαν τη ζωή και τα επιτεύγματα του ιδρυτή και ισόβιου διευθυντή του περιοδικού Playboy, Χιου Χέφνερ. Το περιοδικό είχε μεγάλη επιτυχία, αφήνοντας το στίγμα του στον περιοδικό τύπο της Αμερικής, και η φήμη του πολλαπλασιάστηκε καθώς άρχισε να εκδίδεται στις περισσότερες χώρες του κόσμου, ακόμη και στην Ελλάδα. Το μίγμα ήταν ιδανικό: το πάντα επίκαιρο editorial του Χιου Χέφνερ, καλαίσθητες γυμνές φωτογραφίες των πιο όμορφων και σέξι κοριτσιών, συνεργασίες με συγγραφείς, και άρθρα που είχαν πάντα ένα αρκετά υψηλό επίπεδο.

Πέρα όμως από την οικονομική και δημοσιογραφική επιτυχία του Playboy, ο Χιου Χέφνερ είχε δημιουργήσει και εξελίξει ένα lifestyle που ήταν παραμυθένιο. Το πρώτο διάσημο σπίτι του Χέφνερ ήταν στο Σικάγο, όμως τη δεκαετία του 1970 μετακόμισε στο Χόλιγουντ, στο διάσημο Playboy Mansion, ένα υπέροχο σπίτι με 100 δωμάτια, πισίνες, τζακούζι, σάουνες, αίθουσες χορού, υπέροχους κήπους και όλα τα αγαθά, φορώντας τη μακριά ρόμπα και τις μεταξωτές πιτζάμες του, περιστοιχισμένος από τα πιο όμορφα κορίτσια -τα διάσημα «κουνελάκια» του- και έδινε τα φοβερότερα πάρτι που γίνονταν στο Χόλιγουντ. Τις χρυσές δεκαετίες του 1970, 1980, 1990, 2000, υπήρχαν άντρες που ήταν πρόθυμοι να σκοτώσουν προκειμένου να λάβουν μια πρόσκληση για τα πάρτι του Playboy.

Καλεσμένοι, ήταν όλη η αφρόκρεμα της Αμερικής, ηθοποιοί, τραγουδιστές, μουσικοί, πολιτικοί, εκατομμυριούχοι, καλλιτέχνες, ακριβοπληρωμένοι αθλητές, συγγραφείς, σεναριογράφοι και σκηνοθέτες του Χόλιγουντ. Από τους Μπιτλς και τη Ντόνα Σάμερ, έως την Πάμελα Άντερσον και την Πάρις Χίλτον, από τον Τζακ Νίκολσον και τον Ντάστιν Χόφμαν έως την Γούπι Γκόλντμπεργκ και τον Ρόμπιν Ουίλιαμς, από τους άσσους του NBA έως Γερουσιαστές και ανθρώπους του Νόμου και της Τάξης.

Ο οικοδεσπότης, τους υποδεχόταν μαζί με τα «κουνελάκια» του και πίσω από τις κλειστές πόρτες, ακόμη και η πιο οργιώδης φαντασία γινόταν πραγματικότητα. Ποτέ όμως, δεν είχε διαρρεύσει το παραμικρό απ’ όλα αυτά που διαδραματίζονταν για τους τυχερούς καλεσμένους, αφού το αυστηρό security της έπαυλης κρατούσε σε απόσταση τους παπαράτσι και γενικά τους «μη έχοντας εργασία».

«Κουνελάκια»

Κάθε μήνα, το περιοδικό έκανε auditions για να επιλέξει τις πιο κατάλληλες για να φωτογραφηθούν, και μία από αυτές γινόταν η Playmate του μήνα, κερδίζοντας πολλές χιλιάδες δολάρια και φιγουράροντας στο center fold, δηλαδή στο σαλόνι του περιοδικού, σαν μικρή αφίσα. Στο τέλος της χρονιάς γινόταν ένα είδος καλλιστείων ανάμεσα στις Playmates των δώδεκα μηνών του έτους, που αναδείκνυε την Playmate of the Year, δηλαδή την πιο όμορφη κοπέλα της χρονιάς εκείνης. Τα κουνελάκια του Playboy, κέρδιζαν φήμη, δόξα και πολλά χρήματα, ζούσαν μέσα στην έπαυλη ως συνοδοί και «προστατευόμενες» του Χιου Χέφνερ, ενώ κάποιες από αυτές στην πορεία διακρίθηκαν ως παρουσιάστριες της τηλεόρασης και ως ηθοποιοί του Χόλιγουντ.

Αυτό όμως που δεν γνωρίζαμε ως τώρα είναι τί γίνονταν τα νέα και όμορφα κορίτσια που δεν επιλέγονταν ως Playmate στο περιοδικό.

Η σκοτεινή πλευρά

Αυτή τη σκοτεινή πλευρά ήλθε να φωτίσει η Τζένιφερ Σάγκινορ, 51 ετών, μιλώντας στην εφημερίδα Daily Mail.

Η Τζένιφερ Σάγκινορ, ήταν κόρη του δρ. Μαρκ Σάγκινορ, γιατρού και προσωπικού φίλου του Χιου Χέφνερ, και επισκεπτόταν την έπαυλη του Playboy από την ηλικία των έξι ετών. Στη συνέντευξή της παρουσιάζει τη σκοτεινή πλευρά του Χιου Χέφνερ και της ζωής μέσα και γύρω από την έπαυλη Playboy Mansion.

H Σάγκινορ, υποστηρίζει ότι ο Χέφνερ ενθάρρυνε αυτή -και την αδελφή της- να φωτογραφηθούν γυμνές, την πήγε για clubbing σε ηλικία 15 ετών, και ότι στη κουζίνα του σπιτιού στο Μπέβερλι Χιλς είχε τρεις γυάλες με χάπια, που είχαν τις ετικέτες «uppers», «downers» και «quaaludes». Υποστηρίζει επίσης ότι όταν 17 ετών, ο Χέφνερ της πρότεινε να ερωτοτροπήσει με μια άλλη κοπέλα, κι αυτός να παρακολουθεί, γιατί όπως είπε: «Λίγοι το ξέρουν, αλλά εγώ, είμαι οπτικός τύπος!»

Η Σάγκινορ, μεγαλώνοντας συνειδητοποίησε ότι ο Χιου Χέφνερ και ο πατέρας της δεν ήταν απλά φίλοι, αλλά και εραστές. Φωτίζει όμως και ένα ευρύτερο κύκλωμα ανθρώπων που κινούνταν στην περίμετρο του Playboy. Στο βιβλίο της «Playground: A Childhood Lost Inside the Playboy Mansion» που κυκλοφόρησε το 2005, αφού πρώτα αφαιρέθηκαν 200 σελίδες, όταν μυστηριωδώς ο Χιου Χέφνερ έβαλε στο χέρι ένα χειρόγραφο, και μέσω των δικηγόρων του ανάγκασε τους εκδότες να λογοκρίνουν το κείμενο περιορίζοντας τις αποκαλύψεις.

Η Σάγκινορ, αποκάλυψε στην «Daily Mail»:

«Έζησα και είδα αρκετούς άντρες από τον στενό κύκλο του Χέφνερ, που διατηρούσαν ψεύτικα πρακτορεία μοντέλων και στέγαζαν σε διάφορες βίλες νεαρές κοπέλες που είχαν τη φιλοδοξία να γίνουν πλούσιες και διάσημες. Οι άντρες αυτοί προσπαθούσαν να αντιγράψουν την έπαυλη και τον τρόπο ζωής του Χέφνερ, ήταν πολύ πλούσιοι και ασχολούνταν με την ψυχαγωγία, την πολιτική και τον αθλητισμό. Τα νέα κορίτσια ζούσαν στις μίνι αυτές επαύλεις, και δεν συνειδητοποιούσαν πως καλλωπίζονταν για να γίνουν συνοδοί πολυτελείας. Πολλά από αυτά τα κορίτσια εθίστηκαν στα ναρκωτικά, απειλήθηκαν και εκβιάστηκαν με τον πιο ωμό τρόπο».

Photo by Mihai Dragomirescu

Η Σάγκινορ θυμάται ότι κάποτε σκόνταψε σε μια κοπέλα που ήταν ολόγυμνη και μελανιασμένη από το ξύλο, και οι σεκιουριτάδες της έδωσαν να πιει μερικά βάλιουμ, και την εξαφάνισαν, καθώς η Τζένιφερ δεν την ξαναείδε ποτέ. Σε ένα άλλο περιστατικό η Παουλίνα Σβένσον, υποψήφια Playmate, που ζούσε σε μια μικρή βίλα, βρέθηκε με υπερβολική δόση όταν ένας άντρας της έδωσε ναρκωτικά για να του κάνει στοματικό σεξ. Ο ιδιοκτήτης της βίλας διέταξε τους άντρες της ασφάλειας να την τυλίξουν σε μια κουβέρτα και να την πάνε να ξεκουραστεί σε κάποιο υπνοδωμάτιο χωρίς να ειδοποιήσουν γιατρό ή ασθενοφόρο. Η Τζένιφερ Σάγκινορ υποστηρίζει ότι κρύφτηκε κρυφακούγοντας πίσω από την πόρτα τους σεκουριτάδες να λένε: «Είναι πολύ αργά. Είναι νεκρή…», και θυμάται με ντροπή ότι λίγες εβδομάδες αργότερα όταν εμφανίστηκε ο πατέρας της κοπέλας αναζητώντας την κόρη του, εκείνη του είπε ψέματα ότι δεν την γνώριζε.

Μαργαριτάρια στο βούρκο

Η Σάγκινορ, λέει ότι η δύναμη των γνωριμιών του Χέφνερ, ο πλούτος και η επιρροή του, τρόμαξαν τους εκδότες που προχώρησαν στην λογοκρισία του βιβλίου της. Ένας από τους ιδιοκτήτες των μίνι επαύλεων ήταν ο σύμβουλος επενδύσεων Μπέρναρντ Κόρνφελντ, και πως τα πάρτι οργάνωνε πολύ συχνά ο πράκτορας ταλέντων της ICM Τζακ Τζιλιάρντι, που εκπροσωπούσε ονόματα όπως τον Τσάρλτον Ίστον, Τζέρι Λιούις, Μπαρτ Ρέινολντς, Σιλβέστερ Σταλόνε.

Η ίδια υποστηρίζει ότι στα 17 της χρόνια, ναρκώθηκε και κακοποιήθηκε σεξουαλικά, από τον Μαρκ Νέιθανσον, πολιτικό επίτροπο της πολιτείας της Καλιφόρνια.

«Ήμουν 17 χρονών και δεν είχα καταλάβει το μέγεθος του πράγματος. Απευθύνθηκα σ’ αυτόν γιατί είχε δύναμη και σκέφτηκα ότι μπορούσε να βοηθήσει τα κορίτσια αυτά. Πήγα σπίτι του, μου έβαλε κάτι στο ποτό. Πρέπει να ήταν το χάπι του βιασμού γιατί δεν μπορούσα να κουνηθώ, προσπάθησα να αντιδράσω, κι αυτός κατέληξε να αυνανίζεται…»

Όσα καταμαρτυρεί η Σάγκινορ, επιβεβαιώνονται από την Τζάκι Χέιντεν, η οποία σύχναζε στην έπαυλη του Playboy στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μαζί με την κολλητή της φίλη, Αν Νικόλ Σμιθ, και βεβαιώνει ότι σε κάποια πάρτι οργίων είχε συναντήσει έναν κυβερνήτη και έναν πρόεδρο, χωρίς να τους κατονομάσει. Η Χέιντεν λέει: «Θυμάμαι όλα αυτά τα όμορφα, φρέσκα κορίτσια που έρχονταν γεμάτα όνειρα από τις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ στην μεγάλη πόλη του Λος Άντζελες. Όλοι αυτοί οι τύποι, παρίσταναν τους ανιχνευτές ταλέντων, τους πράκτορες μοντέλων κλπ. λέγοντας ότι θα τις βοηθήσουν να γίνουν διάσημες ηθοποιοί. Γίνονταν βιασμοί σε μόνιμη βάση, έχω δει να κάνουν ενέσεις σε μοντέλα, και να ρίχνουν χάπια στα κοκτέιλ σαμπάνιας με πορτοκάλι για να καλύπτεται η γεύση των φαρμάκων. Έχω δει σακούλες σκουπιδιών γεμάτες κουτιά από χάπια. Έλεγαν πως ήταν δήθεν χάπια αδυνατίσματος και βιταμίνες… Η κοκαΐνη και τα βαρβιτουρικά ήταν άφθονα στα πάρτι και στις μίνι επαύλεις. Τα κορίτσια είχαν δωρεάν διαμονή και διατροφή, υπό τον όρο να εξυπηρετούν σεξουαλικά τον ιδιοκτήτη και τους φίλους του…»

Photo by Hubert Burda Media



Έτσι, μετά τον θάνατό του το 2017, διαλύεται ο «θρύλος» του πατριάρχη των ερωτικών πάρτι, και αναδεικνύεται ένα δίκτυο σωματεμπορίας που εκμεταλλευόταν εκείνα τα όμορφα αθώα κορίτσια, που αναζητούσαν μια θέση στο αμερικανικό όνειρο.

