Μάλιστα, όταν ο Ζουμά δέχθηκε κλωτσιά στον αγώνα και έπεσε στον αγωνιστικό χώρο οι οπαδοί της Γουότφορντ άρχισαν να τραγουδούν ειρωνικά «έτσι νιώθει η γάτα σου!».

«Κόκκινη κάρτα» ύψωσε η βρετανική ομάδα του ποδοσφαιριστή Κερτ Ζουμά, Γουέστ Χαμ μετά το σάλο που προκάλεσε βίντεο στο οποίο κλωτσά και χτυπά τη γάτα του, καθώς του επέβαλε πρόστιμο 250.000 λιρών, δηλαδή σχεδόν 300.000 ευρώ.

A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat.



It’s absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j — Emily Hewertson 🇬🇧 (@emilyhewertson) February 7, 2022

Ο σύλλογος επιβεβαίωσε ότι ο στον Ζουμά επιβλήθηκε το μέγιστο δυνατό πρόστιμο (βάσει κανονισμών) και τα χρήματα που δόθηκαν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα για τα ζώα, παρά τη συγγνώμη του.

BREAKING: West Ham confirmed Kurt Zouma fined "the maximum amount possible" and the money donated to animal charities. That is two weeks' wages – understood to be £250,000 — Martyn Ziegler (@martynziegler) February 9, 2022

Ο Κερτ Ζουμά αγωνίστηκε πάντως κανονικά απέναντι στην Γουότφορντ κάτι που προκάλεσε την αποδοκιμασία πολλών Βρετανών για τη στάση της Γουέστ Χαμ, ανάμεσα τους και ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου Γκάρι Λίνεκερ.

Στη Βρετανία δεν θα ασκηθεί δίωξη στον Γάλλο παίκτη αλλά στην πατρίδα του έχει ήδη υποβληθεί μήνυση.

