Μετά την νίκη επί της Αναστασία Ποτάποβα στην πρεμιέρα του τουρνουά της Αγίας Πετρούπολης (2-0), η Μαρία Σάκκαρη έκανε το 2Χ2 με μία άκρως πειστική εμφάνιση αυτή την φορά απέναντι στην Εκατερίνα Αλεξάντροβα (6-2, 6-4).

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πήρε την πρόκριση για τους προημιτελικούς της διοργάνωσης, όπου θ΄ αντιμετωπίσει την Βελγίδα Ελίζ Μέρτενς (νο21 στον κόσμο), πετυχαίνοντας την 2η νίκη της καριέρας της, ούσα νο1 σε ταμπλό τουρνουά της WTA. Η Σάκκαρη (νο7 στον κόσμο) ήταν κυρίαρχη από το ξεκίνημα έως το τέλος του αγώνα, πήρε πολύ εύκολα το πρώτο σετ με 6-2, ενώ στο δεύτερο έκανε break με το… καλημέρα.

