Σε συμφωνία ήρθαν οι Σίξερς με τους Νετς για μια ανταλλαγή-βόμβα, με τον Τζέιμς Χάρντεν να μετακομίζει στη Φιλαδέλφεια και τον Μπεν Σίμονς στο Μπρούκλιν.

O «μούσιας» θα αγωνίζεται πλέον στους Σίξερς μαζί με τον Τζοέλ Εμπίιντ, αφού ολοκληρώθηκε η μεγαλύτερη ανταλλαγή του χειμώνα στο ΝΒΑ. Για την απόκτηση του Τζέιμς Χάρντεν θυσιάστηκαν οι Μπεν Σίμονς, Σεθ Κάρι και Αντρέ Ντράμοντ, οι οποίοι πήραν τον δρόμο για τους Μπρούκλιν Νετς.

Σύμφωνα μάλιστα με όσα αναφέρει ο Αμερικανός δημοσιογράφος, Άντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Σίξερς αποκτούν και τον Πολ Μίλσαπ.

