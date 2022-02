Ο Γιον Σάλινεν, προσγειώθηκε επάνω στον κάμεραμαν κατά της διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου.



Ο Φινλανδός αθλητής του freestyle σκι, εκτελούσε μια άσκηση ρουτίνας, μέχρι τη στιγμή που συγκρούστηκε με τον κάμερα μαν ο οποίος κατέγραφε την προσπάθειά του και προσπαθούσε να έχει το καλύτερο δυνατό πλάνο.

Και οι δύο βρέθηκαν στο έδαφος, ωστόσο, το ευτύχημα είναι πως κανείς δεν τραυματίστηκε. Ο Σάλινεν κατετάγη, βέβαια, τελευταίος στον προκριματικό.

⚠️ Watch out for the cameraperson! 💥



Does Jon Sallinen owe them a new camera? 🎥😉#Beijing2022 pic.twitter.com/0la1rF5kmD