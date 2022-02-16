Nέα «βόμβα» στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς: Ουκρανή αθλήτρια του σκι αντοχής βρέθηκε ντοπέ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Ουκρανή αθλήτρια του σκι αντοχής Βαλεντίνα Καμίνσκα βρέθηκε θετική σε έλεγχο ντόπινγκ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς του Πεκίνου.



Όπως μεταδίδει το BBC, η 34χρονη αθλήτρια είχε πάρει αναβολικά στεροειδή και άλλες δύο απαγορευμένες ουσίες. Όπως είναι φυσικό, θα αποβληθεί προσωρινά μέχρι να ερευνηθεί η υπόθεση.



Η Καμίνσκα τερμάτισε στην 79η θέση στα 10 χιλιόμετρα γυναικών, 70ή στα προκριματικά του γυναικείου σπριντ, και 18η με την ομάδα της Ουκρανίας στα 4×5 χιλιόμετρα σκυταλοδρομίας.



Πλέον, πολλές είναι οι συζητήσεις αναφορικά με το ντόπινγκ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς, ειδικότερα μετά την υπόθεση της Καμίλα Βαλίεβα, η οποία συνεχίζει να αγωνίζεται, παρά το γεγονός πως βρέθηκε ντοπέ.

Διαβάστε επίσης:

Super League: Επιστροφή… πλέι οφ για τον ΟΦΗ μετά το 2-2 με Ατρόμητο

Super League: Επιβλητική νίκη του Παναθηναϊκού, νίκησε με 3-0 τον Απόλλωνα (Video)

Ολυμπιακός: Πέθανε από κορωνοϊό ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Βασίλης Μποτίνος