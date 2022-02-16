Nέα «βόμβα» στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς: Ουκρανή αθλήτρια του σκι αντοχής βρέθηκε ντοπέ

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Η Ουκρανή αθλήτρια του σκι αντοχής Βαλεντίνα Καμίνσκα βρέθηκε θετική σε έλεγχο ντόπινγκ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς του Πεκίνου.
Όπως μεταδίδει το BBC, η 34χρονη αθλήτρια είχε πάρει αναβολικά στεροειδή και άλλες δύο απαγορευμένες ουσίες. Όπως είναι φυσικό, θα αποβληθεί προσωρινά μέχρι να ερευνηθεί η υπόθεση.
Η Καμίνσκα τερμάτισε στην 79η θέση στα 10 χιλιόμετρα γυναικών, 70ή στα προκριματικά του γυναικείου σπριντ, και 18η με την ομάδα της Ουκρανίας στα 4×5 χιλιόμετρα σκυταλοδρομίας.
Πλέον, πολλές είναι οι συζητήσεις αναφορικά με το ντόπινγκ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς, ειδικότερα μετά την υπόθεση της Καμίλα Βαλίεβα, η οποία συνεχίζει να αγωνίζεται, παρά το γεγονός πως βρέθηκε ντοπέ.
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