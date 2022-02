Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τη Δύση, μετά το διάγγελμα Πούτιν για αναγνώριση των περιοχών Λουγκάνσκ και του Ντόνετσκ που κατέχουν φιλορώσοι αυτονομιστές.

Μάλιστα η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν, σε ανάρτησή της τόνισε πως η κίνηση Πούτιν, συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας.

Ειδικότερα, σημειώνει: «Η αναγνώριση των δύο αποσχισθέντων εδαφών στην Ουκρανία αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και των συμφωνιών του Μινσκ. Η ΕΕ και οι εταίροι της θα αντιδράσουν με ενότητα, σταθερότητα και αποφασιστικότητα σε αλληλεγγύη με την Ουκρανία».

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, καθώς τόνισε:

«Η αναγνώριση των δύο αποσχισθέντων εδαφών στην Ουκρανία αποτελεί κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και των συμφωνιών του Μινσκ.

Η ΕΕ και οι εταίροι της θα αντιδράσουν με ενότητα, σταθερότητα και αποφασιστικότητα με αλληλεγγύη».

Αντιδράσεις και από Μπόρις Τζόνσον

Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, είπε πως η απόφαση του Πούτιν αποτελεί «παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Είναι μια θρασεία παραβίαση της κυριαρχίας και της ακεραιότητας της Ουκρανίας».

Επίσης, χαρακτήρισε την εξέλιξη ως έναν «κακό οιωνό» και ένα «σκοτεινό σημάδι» πως τα πράγματα κινούνται προς λανθασμένη κατεύθυνση.

Στόλτενμπεργκ: «Καταδικάζω την αναγνώριση Ντονέτσκ-Λουχάνσκ

Σε καταδίκη της απόφασης Πούτιν για αναγνώριση της ανεξαρτησίας Ντονέτσκ/Λουχάνσκ στην Ουκρανία προχώρησε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Λίγη ώρα μετά από το διάγγελμα Πούτιν, ο Γενς Στόλτενμπεργκ, καταδίκασε την κίνηση με δήλωσή του.

«Καταδικάζω την αναγνώριση εκ μέρους της Ρωσίας του Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στην Ουκρανία. Υπονομεύει τις προσπάθειες για επίλυση της κρίσης και παραβιάζει τις συμφωνίες του Μινσκ. Το ΝΑΤΟ υποστηρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Καλούμε τη Μόσχα να σταματήσει να τροφοδοτεί την κρίση και να επιλέξει τη διπλωματία», ήταν η δήλωση του Γενς Στόλτενμπεργκ.

