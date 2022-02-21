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21.02.2022 17:41

Θάνατοι παιδιών στην Πάτρα: Έως την Τετάρτη τα αποτελέσματα των εξετάσεων της Τζωρτζίνας

21.02.2022 17:41
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Την Τρίτη ή το αργότερο την Τετάρτη αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων της μικρής Τζωρτζίνας, τα οποία θα αναδείξουν τα αίτια θανάτου του μικρού κοριτσιού.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το pelop.gr, η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την πορεία των ερευνών.

Το βέβαιο είναι ότι πρόκειται για μια πολύ λεπτή υπόθεση, για την οποία πρέπει να επιδειχθεί ο καλύτερος επιστημονικός εαυτός όσων έχουν ή πρόκειται να κληθούν να καταθέσουν εξειδικευμένα και τεκμηριωμένα.

Παράλληλα, νομικοί κύκλοι ανέφεραν ότι πρέπει να κάποιος να ανατρέξει με προσοχή στο σκεπτικό και όσα συμπεριλαμβάνει η διάταξη (πραγματογνωμοσύνη κλπ), με βάση την οποία τέθηκε στο αρχείο η μήνυση του πατέρα των τριών κοριτσιών.

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