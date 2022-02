Σε συνέντευξη του στο Shay Shay Club, ο Μάικ Τάισον αποκάλυψε ότι ο θάνατος της μητέρας του, Λόρνε ήταν ένα από τα καλύτερα πράγματα που του έχουν συμβεί στη ζωή του.

«Ξέρεις, ένα από τα καλύτερα πράγματα που μου συνέβη ήταν ότι πέθανε η μητέρα μου. Πάντα με φρόντιζε όταν ήμουν μωρό. Δεν υπάρχει περίπτωση να τσακωθώ και να μάθω να πολεμάω αν δεν πέθαινε» είπε ο 55χρονος πυγμάχος.

Ο Μάικ Τάισον που έχει φυλακιστεί πολλές φορές και μεγάλωσε σε κακόφημη γειτονιά στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης κατάφερε να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής στην πυγμαχία.

Η μητέρα του Λόρνε πέθανε από καρκίνο το 1982 όταν εκείνος ήταν μόλις 16 και ο Μάικ απελευθερώθηκε. Ο Τάισον εξηγώντας την δήλωση του για τον θάνατο της μητέρας του θα σημειώσει: «Ήταν ωραία, αλλά και λίγο επιθετική. Ποτέ δεν είχε κοινωνική ζωή ή δούλευε πολύ σκληρά. Έπινε πολύ και είχε πολλούς άντρες. Μερικές φορές της ερχόταν ένας φίλος, θα μεθούσαν και εγώ τους έκοβα τις τσέπες και τους έκλεβα τα λεφτά».

