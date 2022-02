Μεγάλη κινητοποίηση της ολλανδικής αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη έξω από κατάστημα της Apple στο κέντρο του Άμστερνταμ, μετά από απόπειρα ληστείας με ομηρία.

Σε πλάνα που αναρτήθηκαν στα social media φαίνεται ένας ένοπλος άνδρας να κρατάει ένα άτομο πίσω από ένα παράθυρο και να το απειλεί με όπλο. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

NOW – Hostage situation at an Apple Store in #Amsterdam.pic.twitter.com/JZDXEvPjVx