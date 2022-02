Οι ρωσικές δυνάμεις εισήλθαν στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, σύμφωνα με όσα δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης του Χάρκοβο, Όλεγκ Σινεγκούμποφ, δήλωσε ότι ελαφρά στρατιωτικά οχήματα «εισέβαλαν στην πόλη».

Πριν από τις δηλώσεις του, βίντεο είχε εμφανιστεί να δείχνει ρωσικά στρατιωτικά αυτοκίνητα να κυκλοφορούν στους δρόμους της πόλης.

Οι ουκρανικές αρχές προέτρεψαν τους κατοίκους να παραμείνουν μέσα, λέγοντας ότι τα ρωσικά στρατεύματα φαίνεται να βρίσκονται στο κέντρο της πόλης.

«Μην εγκαταλείπετε τα καταφύγια! Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας αφανίζουν τον εχθρό. Οι πολίτες καλούνται να μην βγαίνουν στους δρόμους».

A RU special-ops group just broke through in Kharkiv. Street fighting on the way. #Ukraineunderattack #StandWithUkraine pic.twitter.com/QkOq1068o1