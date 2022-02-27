Πόλεμος στην Ουκρανία: Η SWIFT δηλώνει έτοιμη να συμμορφωθεί με τους περιορισμούς σε ρωσικές τράπεζες

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Η Κοινότητα για την Παγκόσμια Διατραπεζική Οικονομική Επικοινωνία (SWIFT) δήλωσε χθες Σάββατο πως ετοιμάζεται να εφαρμόσει τις επόμενες ημέρες τα νέα μέτρα που αποφάσισαν χώρες της Δύσης, τα οποία στοχεύουν ορισμένες ρωσικές τράπεζες σε αντίποινα για την επίθεση της Μόσχας στην Ουκρανία.

«Συνεργαζόμαστε με τις ευρωπαϊκές αρχές» αναφέρεται σε ανακοίνωση της SWIFT, που αναμένει λεπτομερώς τα στοιχεία των τραπεζών που θα υπόκεινται σε περιορισμούς, συμπληρώνοντας ότι «προετοιμαζόμαστε για να συμμορφωθούμε με τις επίσημες οδηγίες».

Νωρίτερα, ΕΕ, ΗΠΑ, Βρετανία και Καναδάς αποφάσισαν να προχωρήσουν στον αποκλεισμό ορισμένων ρωσικών τραπεζών από το σύστημα SWIFT, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων την αποφασιστικότητά τους για την επιβολή μέτρων «που θα απομονώσουν περαιτέρω τη Ρωσία στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα», σημειώνοντας ότι τα μέτρα θα εφαρμοστούν εντός των προσεχών ημερών.

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