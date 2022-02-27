Έκτακτή ανακοίνωση από Φον ντερ Λάιεν: «Εκτός Swift οι τράπεζες της Ρωσίας» (Video)

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Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε μια νέα δέσμη αντιποίνων σε βάρος της Ρωσίας σε έκτακτο μήνυμά της.

Ανάμεσα στις κυρώσεις συμπεριλαμβάνεται ο αποκλεισμός ρωσικών τραπεζών από το σύστημα SWIFT καθώς και το «πάγωμα» περιουσιακών στοιχείων της κεντρικής ρωσικής τράπεζας και ο αποκλεισμός Ρώσων ολιγαρχών από τις αγορές.

«Δεσμεύουμε περιουσιακά στοιχεία της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας. Αυτό ισοδυναμεί με πάγωμα συναλλαγών. Καθίσταται, την ίδια στιγμή, αδύνατη η ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων από την Κεντρική Τράπεζα», τόνισε αρχικά η Φον ντερ Λάιεν.

«Θα απαγορεύσουμε στους Ρώσους ολιγάρχες να χρησιμοποιούν τα χρηματοοικονομικά τους περιουσιακά στοιχεία στις αγορές μας. Ο Πούτιν ξεκίνησε μια πορεία με στόχο να καταστρέψει την Ουκρανία. Αλλά με αυτό που κάνει καταστρέφει και το μέλλον της χώρας του», συνέχισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Θα προτείνω νέα μέτρα στους ηγέτες της ΕΕ για να ενισχύσουμε την απάντησή απέναντι στη Ρωσία», με αυτή τη φράση άρχισε την ομιλία της η πρόεδρος της Κομισιόν.

Αναλυτικά η ομιλία της Φον ντερ Λάιεν

«Εμείς, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών, καταδικάζουμε τον πόλεμο των επιλογών του Πούτιν και τις επιθέσεις εναντίον του κυρίαρχου έθνους και του λαού της Ουκρανίας. Στεκόμαστε στο πλευρό της ουκρανικής κυβέρνησης και του ουκρανικού λαού στις ηρωικές προσπάθειές τους να αντισταθούν στην εισβολή της Ρωσίας. Ο πόλεμος της Ρωσίας αντιπροσωπεύει μια επίθεση στους θεμελιώδεις διεθνείς κανόνες και νόρμες που έχουν επικρατήσει από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τους οποίους δεσμευόμαστε να υπερασπιστούμε. Θα θέσουμε τη Ρωσία προ των ευθυνών της και θα διασφαλίσουμε συλλογικά ότι αυτός ο πόλεμος θα αποτελέσει στρατηγική αποτυχία για τον Πούτιν.

Την περασμένη εβδομάδα, παράλληλα με τις διπλωματικές μας προσπάθειες και το συλλογικό μας έργο για την υπεράσπιση των δικών μας συνόρων και την παροχή βοήθειας στην ουκρανική κυβέρνηση και τον ουκρανικό λαό στον αγώνα τους, εμείς, καθώς και άλλοι σύμμαχοι και εταίροι μας σε όλο τον κόσμο, επιβάλλαμε αυστηρά μέτρα σε βασικά ρωσικά ιδρύματα και τράπεζες, καθώς και στους αρχιτέκτονες αυτού του πολέμου, συμπεριλαμβανομένου του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Καθώς οι ρωσικές δυνάμεις εξαπολύουν την επίθεσή τους στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις, είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να επιβάλλουμε κόστος στη Ρωσία που θα απομονώσει περαιτέρω τη Ρωσία από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και τις οικονομίες μας. Θα εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα εντός των προσεχών ημερών.

Συγκεκριμένα, δεσμευόμαστε να λάβουμε τα ακόλουθα μέτρα:

Πρώτον, δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι επιλεγμένες ρωσικές τράπεζες θα αφαιρεθούν από το σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων SWIFT. Αυτό θα διασφαλίσει ότι οι τράπεζες αυτές θα αποσυνδεθούν από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και θα βλάψει την ικανότητά τους να λειτουργούν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Δεύτερον, δεσμευόμαστε να επιβάλουμε περιοριστικά μέτρα που θα εμποδίσουν τη Ρωσική Κεντρική Τράπεζα να χρησιμοποιήσει τα διεθνή αποθεματικά της με τρόπους που υπονομεύουν τον αντίκτυπο των κυρώσεών μας.

Τρίτον, δεσμευόμαστε να δράσουμε κατά των προσώπων και των οντοτήτων που διευκολύνουν τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις επιβλαβείς δραστηριότητες της ρωσικής κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, δεσμευόμαστε να λάβουμε μέτρα για να περιορίσουμε την πώληση υπηκοότητας -τα λεγόμενα χρυσά διαβατήρια- που επιτρέπουν σε πλούσιους Ρώσους που συνδέονται με τη ρωσική κυβέρνηση να γίνουν πολίτες των χωρών μας και να αποκτήσουν πρόσβαση στα χρηματοπιστωτικά μας συστήματα.

Τέταρτον, δεσμευόμαστε να εγκαινιάσουμε αυτή την ερχόμενη εβδομάδα μια διατλαντική ομάδα εργασίας που θα διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή των οικονομικών κυρώσεών μας, εντοπίζοντας και δεσμεύοντας τα περιουσιακά στοιχεία των ατόμων και των εταιρειών που υπόκεινται σε κυρώσεις, τα οποία υπάρχουν εντός των δικαιοδοσιών μας. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, δεσμευόμαστε να εφαρμόσουμε κυρώσεις και άλλα οικονομικά μέτρα και μέτρα επιβολής σε πρόσθετους Ρώσους αξιωματούχους και ελίτ που βρίσκονται κοντά στη ρωσική κυβέρνηση, καθώς και στις οικογένειές τους, και στους υποστηρικτές τους, ώστε να εντοπίσουμε και να παγώσουμε τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν στις δικαιοδοσίες μας. Θα εμπλέξουμε επίσης άλλες κυβερνήσεις και θα εργαστούμε για τον εντοπισμό και τη διακοπή της διακίνησης παράνομων κερδών και για να στερήσουμε από τα άτομα αυτά τη δυνατότητα να κρύβουν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε δικαιοδοσίες σε όλο τον κόσμο.

Τέλος, θα εντείνουμε τον συντονισμό μας κατά της παραπληροφόρησης και άλλων μορφών υβριδικού πολέμου.

Στεκόμαστε στο πλευρό του ουκρανικού λαού σε αυτή τη σκοτεινή ώρα. Ακόμη και πέραν των μέτρων που ανακοινώνουμε σήμερα, είμαστε έτοιμοι να λάβουμε περαιτέρω μέτρα για να θέσουμε τη Ρωσία προ των ευθυνών της για την επίθεσή της στην Ουκρανία».

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