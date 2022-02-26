SWIFT: Είπε το «ναι» η Γερμανία για «στοχευμένους» αποκλεισμούς της Ρωσίας – Για «νίκη» μιλά ο Ζελένσκι

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Η Γερμανία συμφώνησε σε «στοχευμένους και λειτουργικούς» περιορισμούς του συστήματος SWIFT για τη Ρωσία, ανακοίνωσαν πριν από λίγο οι υπουργοί Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ και Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ.

Εργαζόμαστε πυρετωδώς για να περιορίσουμε την αποσύνδεση της Ρωσίας από το SWIFT ώστε να πλήξει τα σωστά άτομα, δήλωσαν οι δύο υπουργοί, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Μέχρι σήμερα το Βερολίνο αρνείτο να συναινέσει στον αποκλεισμό της Ρωσίας από το σύστημα SWIFT, προκαλώντας κριτική τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό.

Aύριο αναμένεται να συνεδριάσουν με τηλεδιάσκεψη οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ για να συζητήσουν τον αποκλεισμό της Ρωσίας από το σύστημα πληρωμών SWIFT, ανέφερε Ευρωπαίος Αξιωματούχος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Πρόκειται για απώλειες δισεκατομμυρίων για τη Ρωσία»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι καλωσόρισε κινήσεις για την αποσύνδεση της Ρωσίας από «τον παγκόσμιο χρηματοοικονομικό πολιτισμό» σε σημερινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

«Οι διπλωμάτες μας δίνουν μάχη 24 ώρες το 24ωρο για να εμπνεύσουν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να συμφωνήσουν σε μια ισχυρή και δίκαιη απόφαση να αποσυνδέσουν τη Ρωσία από το διεθνές διατραπεζικό δίκτυο. Έχουμε επίσης αυτή τη νίκη», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Πρόκειται για απώλειες δισεκατομμυρίων για τη Ρωσία -ένα χειροπιαστό τίμημα γι’ αυτή την αχρεία εισβολή στη χώρα μας… Η Ουκρανία κέρδισε την προσοχή ολόκληρου του πολιτισμένου κόσμου. Και το πρακτικό αποτέλεσμα; Ιδού – το SWIFT… Η αποσύνδεση από τον παγκόσμιο χρηματοοικονομικό πολιτισμό».

Ο Ζελένσκι καλωσόρισε επίσης προτάσεις από την Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν για διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσία και χαρακτήρισε τη συνομιλία του με τον πρωθυπουργό της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι κλειδί για να συμφωνηθεί περισσότερη διεθνή στήριξη προς την Ουκρανία.

«Θα αγωνιστούμε για όσο χρειαστεί για να απελευθερώσουμε τη χώρα», δηλώνει ο Ζελένσκι σ’ αυτό το σύντομο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του και προσθέτει ότι η χώρα του αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή έλλειψη πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων.

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