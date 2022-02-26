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ΚΟΣΜΟΣ

26.02.2022 13:15

Ζήτημα ημερών ο αποκλεισμός της Ρωσίας από το διεθνές σύστημα τραπεζικών συναλλαγών SWIFT

26.02.2022 13:15
SWIFT Russia_new

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Μια απόφαση για τον αποκλεισμό της Ρωσίας από το διεθνές σύστημα τραπεζικών συναλλαγών SWIFT είναι ζήτημα ημερών, δήλωσε σήμερα στο Reuters ο κυβερνήτης της κεντρικής τράπεζας μιας χώρας της ευρωζώνης.

“Το SWIFT είναι απλώς ζήτημα χρόνου, πολύ σύντομου χρόνου, ημερών”, είπε ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της χώρας αυτής, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

“Είναι αρκετό; Όχι. Είναι απαραίτητο; Απολύτως. Οι κυρώσεις έχουν νόημα μόνο όταν υπάρχουν κόστη και για τις δύο πλευρές και αυτό θα στοιχίσει ακριβά”, πρόσθεσε αυτός ο κεντρικός τραπεζίτης.

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