Η Peugeut αποφάσισε να βάλει τέλος στη συνεργασία της με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, παρά το γεγονός ότι πρόσφατα τον είχε στηρίξει.

Αρχικά η εταιρία τον είχε στηρίξει, θεωρώντας πως αδικήθηκε από την στάση των Αυστραλών, όμως, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, αφού είδαν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, κατέληξαν στο να μην ανανεώσουν την χορηγία μαζί του.

Ρόλο έπαιξε και το ότι ο Νόλε θα χάσει αρκετά τουρνουά εξαιτίας της απόφασής του να μην εμβολιαστεί, πράγμα που σημαίνει μικρότερη προβολή του χορηγού πάνω στην εμφάνισή του.

Την ίδια ώρα ο Μαριάν Βάιντα, προπονητής του Τζόκοβιτς από το 2006, σταμάτησε τη συνεργασία του με τον Σέρβο πρωταθλητή, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους.

Μάλιστα σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ, γνωστοποίησε πως θέλει να περνάει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του.

#Djokovic and Peugeot will not be partners going forward, I am told.



Peugeot has taken a huge hit financially during the pandemic, and Djokovic was a big client. I am told that his stance on vaccination is not the reason, let’s see if both sides have more to say on the topic.