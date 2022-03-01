Ουκρανία: Ζητεί από την Κίνα να παίξει το ρόλο του διαμεσολαβητή στον πόλεμο με τη Ρωσία

Έτοιμη να παίξει τον ρόλο του διαμεσολαβητή στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας εμφανίζεται η Κίνα.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε, την Τρίτη (3/1), ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα ζήτησε από τον Κινέζο ομόλογό του Ουάνγκ Γι να χρησιμοποιήσει τους δεσμούς της χώρας του με την Μόσχα για να σταματήσει η ρωσική εισβολή.

Κατά τη συνομιλία των δύο διπλωματών, ο Κινέζος ΥΠΕΞ μετέφερε την πρόθεση του Πεκίνου να διαδραματίσει «έναν ρόλο» μεσολαβητή προς τη Ρωσία, ώστε να επιτευχθεί εκεχειρία και να επιστρέψουν οι δύο πλευρές στο τραπέζι της.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της κινεζικής κυβέρνησης, το Πεκίνο «σέβεται την εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών».

Στην ανακοίνωση, ωστόσο, δεν υπάρχει αναφορά ή καταδίκη στη ρωσική εισβολή, ενώ δεν υπάρχει αναφορά ούτε στην αξίωση που προβάλει η Μόσχα για τη διεθνή αναγνώριση προσάρτησης της Κριμαίας ή για την ατονόμιση των περιοχών του Ντονμπάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες η τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ΥΠΕΞ, Ουκρανίας και Κίνας, είναι η πρώτη που γνωστοποιείται από την έναρξη της ρωσικής εισβολής την περασμένη Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου.

#China welcomes the launch of the peaceful negotiations by Russia and Ukraine. We hope they can keep up the dialogue and negotiation process. pic.twitter.com/A2WV3oHlrr — Spokesperson发言人办公室 (@MFA_China) March 1, 2022

Διαβάστε επίσης

Πόλεμος στην Ουκρανία: Οκτώ νεκροί και έξι τραυματίες σε αεροπορικό βομβαρδισμό στο Χάρκοβο (Video)

Ρωσία: Η Ουκρανία δεν έχει πλέον πρόσβαση στην Αζοφική θάλασσα

Ερρίκος Πετιλόν: Έπρεπε να θάψω μόνος μου τη μητέρα μου