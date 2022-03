Την αλληλεγγύη της στον Ουκρανικό λαό, εξέφρασε και η Μαρέβα Μητσοτάκη μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο twitter.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη χαρακτήρισε τον Ουκρανικό λαό «ηρωικό» στην ανάρτησή της και έκανε ειδική αναφορά στα «αθώα παιδιά που επηρεάζονται από το τρομακτικό πρόσωπο του πολέμου».

«Πλήρης αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της Ουκρανίας. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας ειδικά για τα αθώα παιδιά που επλήγησαν από το φρικτό πρόσωπο του πολέμου. Στεκόμαστε δίπλα σας!» έγραψε στην ανάρτησή της η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη.

Full solidarity with the heroic people of Ukraine. Our thoughts and prayers especially for the innocent children affected by the horrific face of war. We stand by you! #ukraine #OlenaZelenska