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02.03.2022 15:21

Πόλεμος στην Ουκρανία: Επτά ρωσικές τράπεζες εκτός συστήματος SWIFT

02.03.2022 15:21
SWIFT

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Το Συμβούλιο της ΕE συμφώνησε σήμερα να αποκλείσει επτά σημαντικές ρωσικές τράπεζες από το σύστημα SWIFT, το κυρίαρχο σύστημα χρηματοοικονομικών μηνυμάτων στον κόσμο.

Αυτό το μέτρο θα εφαρμοστεί σε συντονισμό με τους διεθνείς εταίρους, όπως οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, και έχει στόχο να σταματήσει τις συγκεκριμένες ρωσικές τράπεζες από το να πραγματοποιούν τις χρηματοοικονομικές τους συναλλαγές παγκοσμίως με γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο.

«Με ταχύτητα φωτός, η ΕΕ έχει υιοθετήσει τρία κύματα κυρώσεων κατά του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ρωσίας, των βιομηχανιών υψηλής τεχνολογίας και της διεφθαρμένης ελίτ της. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων στην ιστορία της Ένωσής μας. Η σημερινή απόφαση να αποσυνδεθούν βασικές ρωσικές τράπεζες από το δίκτυο SWIFT θα στείλει ένα ακόμη πολύ σαφές μήνυμα στον Πούτιν και το Κρεμλίνο» δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Ο κατάλογος των επτά ρωσικών τραπεζών, που επηρεάζονται από το μέτρο αυτό, δημοσιεύτηκε σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Πρόκειται για τις εξής τράπεζες: Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank, VNESHECONOMBANK (VEB) και VTB BANK.

Αυτή η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ τη δέκατη ημέρα από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα ισχύει επίσης για κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα εγκατεστημένο στη Ρωσία του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας ανήκουν άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% στις προαναφερθείσες τράπεζες.

Επιπλέον, η ΕΕ αποφάσισε να απαγορεύσει την επένδυση, συμμετοχή ή συνεισφορά με άλλο τρόπο σε μελλοντικά έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων.

Απαγορεύεται, επίσης, η πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγορά τραπεζογραμματίων σε ευρώ στη Ρωσία ή σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, ή για χρήση στη Ρωσία.

Οι σημερινές αποφάσεις συμπληρώνουν το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος, μετά την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις 27 Φεβρουαρίου.

Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει επίσης την παροχή εξοπλισμού και προμηθειών στις ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις μέσω του Ταμείου της Ευρωπαϊκής Διευκόλυνσης Ειρήνης, απαγόρευση της υπερπτήσης του εναέριου χώρου της ΕΕ και της πρόσβασης στα αεροδρόμια της ΕΕ από Ρώσους αερομεταφορείς κάθε είδους, απαγόρευση των συναλλαγών με τη Ρωσική Κεντρική Τράπεζα και απαγόρευση των κρατικών μέσων ενημέρωσης Russia Today και Sputnik να εκπέμπουν στην ΕΕ.

Η ΕΕ καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την απρόκλητη και αδικαιολόγητη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και απαιτεί από τη Ρωσία να σταματήσει αμέσως τις στρατιωτικές της ενέργειες, να αποσύρει άνευ όρων όλες τις δυνάμεις και τον στρατιωτικό εξοπλισμό της από ολόκληρη την επικράτεια της Ουκρανίας και να σέβεται πλήρως την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της.

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