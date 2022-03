Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει βίντεο που απεικονίζει οπαδούς της Ατλέτικο Μαδρίτης να χαιρετούν ναζιστικά, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ομάδας τους με τη Ρεάλ Μαδρίτης, για το UEFA Youth League.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά και για ρατσιστικά συνθήματα, τα οποία είχαν ως… αποδέκτες νεαρούς ποδοσφαιριστές της Ρεάλ. Πιο συγκεκριμένα επιτέθηκαν ρατσιστικά και στον νεαρό εξτρέμ της Ρεάλ, Πίτερ Γκονζάλες παρομοιάζοντάς τον με μαϊμού.

Listening to depressing recording from last night’s Youth League game between Real Madrid and Atlético Madrid. Frente Atletico doing monkey chants aimed at Peter Gonzalez and also chanting that the Retiro park “is Spanish, not Ecuador”.