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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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04.03.2022 01:09

Τσέλσι: Φαβορί η κοινοπραξία των δισεκατομμυριούχων Μπέλι και Βις μετά την απόφαση Αμπράμοβιτς να πουλήσει τις μετοχές του

04.03.2022 01:09
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Μια κοινοπραξία με επικεφαλής τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο Τοντ Μπέλι και τον Ελβετό μεγιστάνα των επιχειρήσεων Χανσγιόργκ Βις αναμένεται να υποβάλει προσφορά για την εξαγορά της Τσέλσι πριν από το τέλος της εβδομάδας, όπως ανέφερε η βρετανική εφημερίδα Telegraph την Πέμπτη.

Ο Ρώσος Ρομάν Αμπράμοβιτς δήλωσε την Τετάρτη πως θα πουλήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της Τσέλσι, 19 χρόνια μετά την αγορά του συλλόγου, εν μέσω «φωνών» στη Μ. Βρετανία για κυρώσεις εναντίον του μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Μπέλι και ο Βις συνεργάζονται με τουλάχιστον έναν άλλο εταίρο, όπως ανέφερε η Telegraph, προσθέτοντας πως αν και υπήρχαν κι άλλοι υποψήφιοι, το consortium που ηγούνται οι δύο επιχειρηματίες έχει πλεονέκτημα όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα για την εξασφάλιση της συμφωνίας.

Ο Μπέλι προσπάθησε να αποκτήσει την Τσέλσι και το 2019, προσφέροντας 3 δις δολάρια στον Αμπράμοβιτς, ο οποίος όμως αρνήθηκε εκείνη την περίοδο. Η σχέση του με ομάδες επαγγελματικού (πρωτ)αθλητισμού είναι πολύ στενή, καθώς έχει στην κατοχή του το 20% των Los Angeles Dodgers, ενώ παράλληλα είναι μέτοχος των Los Angeles Sparks.

Τον περασμένο Ιούλιο, ο Μπέλι, μαζί με τον Μαρκ Γουόλτερ απέκτησαν το 27% των Los Angeles Lakers από τον Φίλιπ Άνσουλτζ.

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