Δέκτης δεκάδων επικριτικών tweets έγινε για άλλη μια φορά ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο λόγος αυτήν την φορά, ήταν ένα μήνυμά του για το… Μαλιμπού, την ώρα που όλος ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία.

«Το Μαλιμπού είναι ένα μαγικό μέρος», έγραψε ο Έλληνας τενίστας προκαλώντας την οργή των χρηστών του twitter.

«Τρία πουλάκια κάθονταν», σχολίασε χαρακτηριστικά κάποιος ενώ κάποιοι έσπευσαν να του θυμίσουν ότι η μητέρα του είναι από τη Ρωσία, η οποία πραγματοποίησε εισβολή στην Ουκρανία.

Δείτε χαρακτηριστικές αναρτήσεις αγανάκτησης με αποδέκτη τον Στέφανο Τσιτσιπά:

Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε στο επίκεντρο αρνητικών σχολίων για τις εκτός τόπου και χρόνου αναρτήσεις και ποσταρίσματά του.

Τον Δεκέμβριο του 2020, ο κορυφαίος τενίστας έκρινε σκόπιμο εν μέσω πανδημίας και σε μια περίοδο που η Ελλάδα και οι πολίτες της βρίσκονταν σε μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία, να αναρωτηθεί γεμάτος αγωνία για το πότε θα ανοίξουν Harrods στην Αθήνα.

«Κάποιος πρέπει να χτίσει ένα κατάστημα Harrods στην Ελλάδα. Ήρθε η ώρα», έγραψε προκαλώντας θύελλα καυστικών σχολίων.

Someone needs to build a Harrods in Greece. It’s about time.