Ο 3ος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ολοκληρώθηκε, ανακοίνωσε η ρωσική πρεσβεία στο Μινσκ, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το Tass.

Μετά από 4 ώρες διαπραγματεύσεων και εν μέσω σφοδρών βομβαρδισμών ουκρανικών πόλεων από ρωσικές δυνάμεις, Μόσχα και Κίεβο φαίνεται να σημείωσαν μικρή πρόοδο στις συζητήσεις που πραγματοποίησαν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όπως αυτές έρχονται από το ουκρανικό στρατόπεδο, υπάρχουν θετικές εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις για το θέμα των ανθρωπιστικών διαδρόμων, όπου τις προηγούμενες ημέρες καθίσταντο αδύνατοι.

Όπως δήλωσε σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος συμμετείχε στις συνομιλίες, οι δύο πλευρές φέρεται να συμφώνησαν στην τήρηση της ασφάλειας των ανθρωπιστικών διαδρόμων.

Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι εντατικές διαβουλεύσεις για ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός και εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανίας.

Πάντως, σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη αποφέρει τα αποτελέσματα που θα βελτίωναν σημαντικά την κατάσταση.

The third round of negotiations has ended. There are small positive subductions in improving the logistics of humanitarian corridors… Intensive consultations have continued on the basic political block of the regulations, along with a ceasefire and security guarantees. pic.twitter.com/s4kEwTNRhI