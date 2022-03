Ο κύριος αντίπαλος του Πούτιν, Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος βρίσκεται συνεχώς στο στόχαστρο του Κρεμλίνου, κάλεσε ξανά την Τρίτη τους Ρώσους που εναντιώνονται στη στρατιωτική επιχείρηση της Μόσχας στην Ουκρανία να συνεχίσουν να διαδηλώνουν, παρά τις απαγορεύσεις.

«Η αντιπολεμική ορμή δεν θα σταματήσει να αυξάνεται στην κοινωνία, άρα οι διαδηλώσεις κατά του πολέμου δεν πρέπει να σταματήσουν, όποιες κι αν είναι οι περιστάσεις», ανέφερε ο Ναβάλνι στο Twitter.

Εκτίμησε πως η ρωσική κοινή γνώμη αρχίζει να μεταστρέφεται κατά του πολέμου και πως «το Κρεμλίνο μπορεί να δει αυτή τη δυναμική, εξ ου και η νευρικότητα και οι απεγνωσμένες προσπάθειές του να θέσει τέλος το ταχύτερο δυνατό σε αυτή τη στρατιωτική εκστρατεία».

