Όταν ο Τζέιμς και η Ελένη Τσούνη, μετανάστες πρώτης γενιάς, έγραφαν στους δικούς τους «χαιρέτα τον Πλάτανο», δηλαδή το χωριό τους στην Αιτωλοακαρνανία, δεν φαντάζονταν ότι ο γιος τους Τζορτζ, θα επέστρεφε κάποια στιγμή στην πατρίδα για να πει «Good Morning Athens».

Ο Γιώργος τους, ο Τζορτζ Τσούνης επιστρέφει ως πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών και παραλαμβάνει την σκυτάλη από τον Τζέφρι Πάγιατ, έναν διπλωμάτη που κατά γενική ομολογία υπηρέτησε με συνέπεια την σύσφιξη των ελλληνοαμερικανικών σχέσεων.

Ο Τζορτζ Τσούνης, ο νέος πρεσβευτής των ΗΠΑ είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση παιδιού της ομογένειας. Μεγαλωμένος σε μια οικογένεια αποφασισμένη να κερδίσει το στοίχημα της ζωής μακριά από την πατρίδα, μέχρι να πάει στο νηπιαγωγείο στο σπίτι άκουγε (και μιλούσε) μόνο ελληνικά, φοίτησε στο ελληνικό σχολείο και κρατούσε κάθε χρόνο την ελληνική σημαία στην παρέλαση των ομογενών για την 25η Μαρτίου, στην 5η Λεωφόρο του Μανχάταν. Δεν έλειψε ποτέ από τις λειτουργίες της Αγίας Παρασκευής.

Οι γονείς του, όπως πολλοί από τους Έλληνες μετανάστες της πρώτης γενιάς, ξεκίνησαν με ένα μικρό καφέ, που στη συνέχεια έγινε εστιατόριο, για να φτάσει σήμερα ο Τζορτζ Τσούνης να διοικεί μίαν «αυτοκρατορία» με ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα και κτήρια γραφείων.

Μεθοδικός και εργατικός, με καλές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και στο St. John’s University , παντρεμένος με ένα κορίτσι της ομογένειας, την Όλγα Αντζουλή, με τρία παιδιά και σημαντική πορεία στον χώρο των επιχειρήσεων και συνεπή δράση στην πολιτική σκηνή στους κόλπους του Δημοκρατικού Κόμματος, κέρδισε την εμπιστοσύνη της κομματικής ηγεσίας και του Λευκού Οίκου, που τον στέλνει στην Αθήνα για να συνεχίσει το έργο του Τζέφρι Πάγιατ.

Η εισήγηση στον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για την τοποθέτηση του Τζορτζ Τσούνη στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα λέγεται πως έγινε από τον γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ, πρόεδρο της πανίσχυρης Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, ο οποίος είναι γνωστός υπερασπιστής των ελληνικών θέσεων στην αμερικανική πολιτική .

«Ο Γιώργος Τσούνης είναι η προσωποποίηση του αμερικανικού ονείρου και η ιστορία του αποτελεί μια εντυπωσιακή ιστορία επιτυχίας», είχε δηλώσει ο γερουσιαστής Μενέντεζ κατά την βράβευση του Τζορτζ Τσούνη από την Ελληνική Ένωση Δικηγόρων των ΗΠΑ.

Ο Τζορτζ Τσούνης δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός, αλλά έχει πολύ καλές διασυνδέσεις στο αμερικανικό πολιτικό κατεστημένο. Το 2012 ήταν πρόεδρος της οργάνωσης των ομογενών που στήριξαν το δίδυμο Ομπάμα-Μπάιντεν. Μάλιστα το 2013, επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, είχε εξεταστεί η τοποθέτησή του στην θέση του πρεσβευτή των ΗΠΑ στη Νορβηγία, κάτι που δεν ευοδώθηκε. Μάλλον ήταν προδιαγεγραμμένη η επιστροφή στην πατρίδα. Κάτι που διευκολύνθηκε και από τις πολύ καλές προσωπικές σχέσεις που έχει με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Άντονι Μπλίνκεν.

Με το πτυχίο της νομικής στο χέρι, το 1992, ο Τζορτζ Τσούνης άρχισε την επαγγελματική καριέρα του σε μία από τις μεγαλύτερες νομικές εταιρίες των ΗΠΑ, την Rivkin Radler LLP στο Λονγκ Άιλαντ, για να ακολουθήσουν οι διευθυντικές θέσεις που ανέλαβε στην Arbor Realty Trust και στην New York’s Signature Bank, εταιρίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Ως διευθυντικό στέλεχος αυτών των εταιριών απέκτησε διασυνδέσεις με τα υψηλά κλιμάκια της χρηματο-οικονομικής ελίτ της Νέας Υόρκης. Έχει κατακτήσει μια σημαντική θέση στον ξενοδοχειακό κλάδο ως ιδρυτής και διευθυντής της εταιρίας Chartwell Hotels, η οποία συνεργάζεται με μεγάλους παίκτες του χώρου, όπως οι αλυσίδες Hilton, Marriott και Intercontinental.

Στο μεταξύ είχε αναλάβει την θέση του ειδικού συμβούλου στην πόλη του Χάντινγκτον, είχε διατελέσει διορισμένο μέλος της Επιτροπής Τραπεζών, Στέγσης και Αστικών Υποθέσεων της αμερικανικής Γερουσίας και συμμετείχε στο επιτελείο του κυβερνήτη Τζορτζ Πατάκη, στην προεκλογική εκστρατεία του 1994.

Παράλληλα με την πολιτική και επιχειρηματική δράση, ο Τζορτζ Τσούνης έχει και σημαντική δραστηριότητα στην ελληνοαμερικανική κοινότητα. Είναι μέλος του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC), και της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (ΤΗΙ). Ο πρώην Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος παρασημοφόρησε τον Τζορτζ Τσούνη με το Μετάλλιο του Αγίου Παύλου.

Ο Τζορτζ Τσούνης έχει άριστες σχέσεις και με την κυπριακή κοινότητα. Μάλιστα έχει βραβευτεί από την Ομοσπονδία Κυπριακών Αμερικανικών Οργανώσεων για την υποστήριξη των κυπριακών θέσεων στις ΗΠΑ.

Στον λογαριασμό του στο Twitter, σε μία από τις λιγοστές προσωπικές αναρτήσεις το 2020, ο Τζορτζ Τσούνης έγραψε: «Ευχαριστώ μαμά και μπαμπά που είχατε το κουράγιο να αφήσετε το μικρό χωριό στην Ελλάδα και ήρθατε στις ΗΠΑ». Τους ευχαρίστησε που «χαιρέτισαν τον Πλάτανο» για να μπορεί σήμερα ο ίδιος να λέει «Good Morning Athens».

THANK YOU MOM AND DAD FOR HAVING THE COURAGE TO LEAVE YOU LITTLE VILLAGE IN GREECE AND COME TO THE U.S. HAPPY 4TH OF JULY ALL AND GOD BLESS AMERICA. pic.twitter.com/5GGfMWpNxR