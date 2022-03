Δεν τα κατάφερε τελικά η έγκυος γυναίκα, τα πλάνα της οποίας έκαναν τον γύρο του κόσμου όταν βομβαρδίστηκε το μαιευτήριο όπου επρόκειτο να γεννήσει, στην Μαριούπολη.

Την είδηση ότι κατέληξε και αυτή και το μωρό μεταδίδει σήμερα το Associated Press.

Εικόνες της άτυχης γυναίκας καθώς μεταφερόταν εσπευσμένα σε ασθενοφόρο με φορείο έκαναν τον γύρο του κόσμου μετά την επίθεση της περασμένης Τετάρτης στη Μαριούπολη, που προκάλεσε διεθνή κατακραυγή.

Σε βίντεο και φωτογραφίες που κατέγραψαν διεθνή πρακτορεία, η γυναίκα εμφανίζεται να κρατά το ματωμένο κάτω μέρος της κοιλιάς της, καθώς οι διασώστες την απομακρύνουν από τα ερείπια έβγαζαν από τα ερείπια στην πολιορκημένη πόλη της Μαριούπολης.

Το χλωμό πρόσωπο της γυναίκας και το παγωμένο από τρόμο βλέμμα της αποτύπωναν το σοκ που μόλις είχε βιώσει.

Όπως αναφέρει το αμερικανικό μέσο, μετά τη ρωσική επίθεση η γυναίκα μεταφέρθηκε σε ένα άλλο νοσοκομείο, ακόμα πιο κοντά στη γραμμή του μετώπου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, όταν η γυναίκα συνειδητοποίησε ότι έχανε το μωρό της τους φώναξε «σκοτώστε με τώρα!».

Ο χειρουργός Τιμουρ Μαρίν διαπίστωσε ότι η λεκάνη της γυναίκας είχε συνθλιβεί και είχε τραυματιστεί στο ισχύο.

Η ιατρική ομάδα προχώρησε σε καισαρική, ωστόσο το μωρό γεννήθηκε χωρίς σημεία ζωής. Στη συνέχεια, εστίασαν την προσοχή τους στη μητέρα, όμως μετά από 30 ολόκληρα λεπτά προσπαθειών να την κρατήσουν στη ζωή, δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. «Πέθαναν και οι δύο» είπε ο Μαρίν.

‼️One of the pregnant women injured in #Mariupol by an air strike on a maternity hospital died along with her unborn child.



Asya Dolina, a journalist for Voice of America, stated this on her social network page. pic.twitter.com/mwlR3EUMNg