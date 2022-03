Για τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου η αντιπολεμική διαμαρτυρία που έκανε η Μαρίνα Οβσιανίκοβα ήταν «πράξη χουλιγκανισμού». Για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι πράξη ηρωισμού. Η ίδια λέει πως «ήταν μια προσωπική αντιπολεμική ενέργεια».

Η Μαρίνα Οβσιανίκοβα οδηγήθηκε σε δικαστήριο που της επέβαλε πρόστιμο ύψους 30.000 ρουβλιών (280 δολαρίων), αλλά μέχρι να αφεθεί ελεύθερη έζησε δραματικές ώρες.

Μόλις βγήκε από το δικαστήριο είπε στους δημοσιογράφους ότι αυτό που χρειάζεται είναι να κοιμηθεί αφού είχε μείνει άυπνη δύο μέρες. «Η ανάκριση διήρκεσε πάνω από 14 ώρες. Δεν μου επέτρεψαν να έρθω σε επαφή με την οικογένεια ή κάποιους φίλους μου. Μου αρνήθηκαν πρόσβαση σε δικηγόρο», είπε.

Η Μαρίνα Οβσιανίκοβα διευκρίνισε ότι η αντιπολεμική διαμαρτυρία της δεν έχει σχέση με κάποια οργάνωση, αλλά ήταν μία απολύτως προσωπική ενέργεια. Κάτι που υποστήριξε και στο δικαστήριο για να αποφύγει την κατηγορία της συμμετοχής σε εκδήλωση διαμαρτυρίας που έγινε χωρίς άδεια από τις αρχές.

«Ήταν μία προσωπική αντιπολεμική απόφαση. Πήρα αυτή την απόφαση μόνη μου γιατί δεν μου αρέσει που η Ρωσία έκανε εισβολή. Είναι πραγματικά τρομερό», είπε η Μαρίνα Οβσιανίκοβα, η οποία όμως κινδυνεύει να οδηγηθεί και πάλι σε δίκη για προσβολή του στρατού και διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Οι δικηγόροι προσπαθούσαν πολλές ώρες να έρθουν σε επαφή με την Ρωσίδα δημοσιογράφο, η οποία είχε συλληφθεί αμέσως μετά την είσοδό της στο στούντιο του τηλεοπτικού σταθμού όπου εργαζόταν, με ένα πλακάτ όπου είχε γράψει αντιπολεμικά συνθήματα. Τελικά οι φίλοι της ησύχασαν όταν κυκλοφόρησε στα social media μία φωτογραφία με τον δικηγόρο Άντον Γκασίνσκι που την υπερασπίστηκε στο δικαστήριο.

Marina Ovsyannikova, editor at Channel One, who stormed state TV studio with an anti-war poster, is accused of an administrative offense under protesting laws, not fake news laws. So far she faces up to 10 days of arrest, RBC reports. Here is first photo of her since last night. pic.twitter.com/6G2rOxeNmv