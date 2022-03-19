search
LIFESTYLE

19.03.2022 15:17

Γερμανού κατά Δανίκα: «Γνώριμος ο σεξιστικός του λόγος» – Το video του 2005

danikas_germanou

Bίντεο από το 2005, που της θύμισε γιατί ο σεξιστικός λόγος του Δημήτρη Δανίκα της είναι γνώριμος, μετέδωσε από την εκπομπή της η Ναταλίας Γερμανού.

Ο δημοσιογράφος -ο οποίος διαγράφηκε από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, εξαιτίας του άρθρου του για το revenge porn του Στάθη Παναγιωτόπουλου- επιχείρησε να απαξιώσει με σεξιστικό τρόπο την Έλενα Παπαρίζου.

Στο βίντεο από την εκπομπή της Έλλης Στάη, όπου η Ναταλία Γερμανού ήταν συνδεδεμένη με skype, ο δημοσιογράφος ανέφερε πως η Έλενα Παπαρίζου «ανύψωσε άλλα πράγματα με την εμφάνισή της», με την παρουσιάστρια να του απαντάει αναλόγως.

«Η Έλενα Παπαρίζου δεν πήγε στο Κίεβο και δεν έκανε 4 μήνες πρόβες για να σηκώσει κάποια ανατομικά σημεία», απάντησε χαρακτηριστικά.

