Η τέχνη δεν μπορεί να γίνεται παράπλευρη απώλεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, δηλώνει ένας από τους κορυφαίους χορευτές όλων των εποχών, ο Μιχαήλ Μπαρίσνικοφ, καλώντας την Δύση να μην τιμωρεί τους Ρώσους καλλιτέχνες και αθλητές εξαιτίας των επιλογών του Κρεμλίνου.

Ο Μιχαήλ Μπαρίσνικοφ, που αυτομόλησε στον Καναδά το 1974 στην προσπάθεια να ανοίξει τους καλλιτεχνικούς ορίζοντές του, διαφωνεί ριζικά με τις επιλογές της Μόσχας, αλλά τονίζει και το αδιέξοδο του αποκλεισμού των Ρώσων καλλιτεχνών από το διεθνές στερέωμα.

Αυτόν το μήνα ο μαέστρος Βαλερί Γκεργίεφ και η σοπράνο Άννα Νετρέμπκο ήταν μεταξύ αυτών που έχασαν σημαντικές δουλειές που είχαν κλείσει στην Δύση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

«Η ανοιχτή ανταλλαγή στον κόσμο της τέχνης είναι πάντα κάτι καλό. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να βάλουμε στην πλάτη των καλλιτεχνών ή των αθλητών το βάρος των πολιτικών αποφάσεων μιας χώρας», λέει ο Μπαρίσνικοφ, ορθώνοντας την φωνή του απέναντι στην αντιρωσική υστερία που έχει καταλάβει και τον χώρο της τέχνης.

Ο Μπαρίσνικοφ εκφράζει φόβους ότι στην Ρωσία πολύ σύντομα οι νέοι άνθρωποι δεν θα βλέπουν καμία θετική προοπτική. «Η Ρωσία βρίσκεται στις όχθες του Ρουβίκωνα. Ή θα βρει τρόπο να σταματήσει την σύγκρουση και να ζήσει σε μια ανοιχτή, παγκόσμια κοινωνία, ή θα πισωγυρίσει χωρίς να έχει ελπίδες ανάκαμψης», τονίζει ο κορυφαίος χορευτής στο Guardian.

