Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν την Πέμπτη (24/3) την καταστροφή ρωσικού πλοίου στο λιμάνι του Μπερντιάνσκ.

Το χτύπημα έχει ιδιαίτερα συμβολική αλλά και ουσιαστική αξία, καθώς το Ναυτικό των Ουκρανών κατάφερε να καταστρέψει ένα ρωσικό αποβατικό πλοίο το οποίο ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι της πόλης Μπερντιάνσκ, κοντά στη Μαριούπολη, στην Αζοφική θάλασσα.

Το Μπερντιάνσκ βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα δυτικά της πολιορκημένης πόλης της Μαριούπολης και έχει χρησιμοποιηθεί για την παράδοση ρωσικών προμηθειών στις δυνάμεις εκεί.

Οι Ουκρανοί δήλωσαν πως το πλοίο που κατέστρεψαν, μπορούσε να μεταφέρει 20 άρματα μάχης, 45 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και 400 στρατιώτες.

Πάρα τα βίντεο και τις φωτογραφίες του χτυπήματος στο πλοίο, η ρωσική πλευρά δεν έχει προβεί σε κάποια επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το γεγονός.

Video of the Black Sea Fleet's Saratov Project 1171 large landing ship on fire in the port of Berdyansk and two Project 775-class large landing ships departing port. At least one of the two is also on fire.https://t.co/5ogDVTpkC3 pic.twitter.com/s7hDcSKtwQ