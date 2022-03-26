Αλλαγή ώρας: Πάνε μια ώρα μπροστά τα ρολόγια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Έφτασε η μέρα που αλλάζει η ώρα. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 27 Μαρτίου 2022 θα γυρίσουμε μία ώρα μπροστά τους δείκτες των ρολογιών.
Συγκεκριμένα, απόψε τη νύχτα, όταν το ρολόι δείξει 03:00 θα το γυρίσουμε μία ώρα μπροστά ώστε να δείξει 04:00.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, την Κυριακή 27 Μαρτίου 2022 λήγει η εφαρμογή του μέτρου της χειμερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19/1/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη χειμερινή ώρα.
Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δηλαδή από 03:00 σε 04:00.
Διαβάστε επίσης:
Κεραμέως για Σαϊντού Καμαρά: Ενισχύθηκε ο φάκελός του – Αποφασίζει την Τετάρτη η Αρχή Προσφυγών
Γρηγόρης Λέων: «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα βρεθεί η αιτία θανάτου της Τζωρτζίνας» (Video)
Βιασμός στη Νέα Φιλαδέλφεια: «Τον παρακάλαγα να μην μου κάνει κακό», λέει η 18χρονη (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.