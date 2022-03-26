Αλλαγή ώρας: Πάνε μια ώρα μπροστά τα ρολόγια

Έφτασε η μέρα που αλλάζει η ώρα. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 27 Μαρτίου 2022 θα γυρίσουμε μία ώρα μπροστά τους δείκτες των ρολογιών.

Συγκεκριμένα, απόψε τη νύχτα, όταν το ρολόι δείξει 03:00 θα το γυρίσουμε μία ώρα μπροστά ώστε να δείξει 04:00.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, την Κυριακή 27 Μαρτίου 2022 λήγει η εφαρμογή του μέτρου της χειμερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19/1/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη χειμερινή ώρα.

Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δηλαδή από 03:00 σε 04:00.

