search
ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 14:56
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.03.2022 12:43

Αλλαγή ώρας: Πάνε μια ώρα μπροστά τα ρολόγια

26.03.2022 12:43
Αρχίζει η θερινή περίοδος: Αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας -Τι θα ισχύει από την 1η Απριλίου - Media

Έφτασε η μέρα που αλλάζει η ώρα. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 27 Μαρτίου 2022 θα γυρίσουμε μία ώρα μπροστά τους δείκτες των ρολογιών.

Συγκεκριμένα, απόψε τη νύχτα, όταν το ρολόι δείξει 03:00 θα το γυρίσουμε μία ώρα μπροστά ώστε να δείξει 04:00.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, την Κυριακή 27 Μαρτίου 2022 λήγει η εφαρμογή του μέτρου της χειμερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19/1/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη χειμερινή ώρα.

Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δηλαδή από 03:00 σε 04:00.

Διαβάστε επίσης:

Κεραμέως για Σαϊντού Καμαρά: Ενισχύθηκε ο φάκελός του – Αποφασίζει την Τετάρτη η Αρχή Προσφυγών

Γρηγόρης Λέων: «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα βρεθεί η αιτία θανάτου της Τζωρτζίνας» (Video)

Βιασμός στη Νέα Φιλαδέλφεια: «Τον παρακάλαγα να μην μου κάνει κακό», λέει η 18χρονη (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
israel_eurovision_0409_1920-1080_new
MEDIA

Eurovision 2026: Η αναστολή ή η αποβολή μέλους της EBU από τον διαγωνισμό δεν είναι απλή υπόθεση – Τι προβλέπεται

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Υπάρχει κάποια παράνομη δραστηριότητα στην οποία να μην εμπλέκεται η Νέα Δημοκρατία;

PUBLIC_LOGO
ADVERTORIAL

Public: Εισιτήριο και στη διασκέδαση

ahtsioglou_kastanidis_giannoulis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ξαναπαίρνουν μπρος τα «προοδευτικά πάνελ»: Εκδήλωση με Αχτσιόγλου, Καστανίδη, Γιαννούλη απόψε στη Θεσσαλονίκη

botox
ΥΓΕΙΑ

Botox: Χρήσιμος οδηγός για το καλύτερο αποτέλεσμα- Τι να αποφύγετε μετά τη θεραπεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Untitled-design-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κρητική μαφία: «Του ’χα ράψει κοστούμι» - Οι συνομιλίες με τον δήμαρχο Χανίων και δημοσιογράφο για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου

koutselini_kousoulos_0209_1920-1080_new
MEDIA

Έτοιμο τo πρώτο «μακελειό» τηλεθέασης μεταξύ δύο αλλοτινών συνεργατών - Κάθε μέρα «ντέρμπι» Κουτσελίνη-Κουσουλός

hospitals
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία δίνει εντολή στα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για μια «μεγάλη εμπλοκή» έως τον Μάρτιο του 2026

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 14:55
israel_eurovision_0409_1920-1080_new
MEDIA

Eurovision 2026: Η αναστολή ή η αποβολή μέλους της EBU από τον διαγωνισμό δεν είναι απλή υπόθεση – Τι προβλέπεται

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Υπάρχει κάποια παράνομη δραστηριότητα στην οποία να μην εμπλέκεται η Νέα Δημοκρατία;

PUBLIC_LOGO
ADVERTORIAL

Public: Εισιτήριο και στη διασκέδαση

1 / 3