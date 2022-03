Ένα σούπερ γιοτ που ανήκει σε Ρώσο επιχειρηματία κατασχέθηκε από τις βρετανικές αρχές, που εφαρμόζουν τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την κυβέρνηση για σειρά κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας και συγκεκριμένων Ρώσων μεγιστάνων εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Βρετανός υπουργός Μεταφορών, Γκραντ Σαπς ανακοίνωσε ότι οι αξιωματούχοι επιβιβάστηκαν στο υπερπολυτελές σκάφος «Phi», που ήταν ελλιμενισμένο στο Κάναρι Ουάρφ στο ανατολικό Λονδίνο. Το όνομα του ιδιοκτήτη του σκάφους δεν έχει ανακοινωθεί.

Το σκάφος «Phi» έχει μήκος 58,5 μέτρα, διαθέτει πισίνα γλυκού νερού και περιγράφεται ως μια «ατέλειωτη κάβα», από τους ανθρώπους που επιβιβάστηκαν σε αυτό για να κάνουν την κατάσχεση.

«Σήμερα κατασχέσαμε ένα σούπερ γιοτ αξίας 38 εκατομμυρίων λιρών, που είναι αντανάκλαση του πλούτου που έχει συσσωρευτεί στην Ρωσία, στέλνοντας έτσι μία σαφή και αυστηρή προειδοποίηση στον Πούτιν και τους ανθρώπους του», δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Μεταφορών.

«Η κατάσχεση του Phi αποδεικνύει ότι μπορούμε και θα λάβουμε τα ισχυρότερα μέτρα εναντίον εκείνων που επιδιώκουν να επωφεληθούν από τις διασυνδέσεις με το καθεστώς Πούτιν», πρόσθεσε ο Γκραντ Σαπς.

