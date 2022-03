Η Lady Gaga και η Κέιτλιν Τζένερ είχαν μια αμήχανη συζήτηση στην οποία η τραγουδίστρια σνόμπαρε την πρώην Ολυμπιονίκη.

Η πρόσφατη συνάντηση της ποπ σταρ με την Κέιτλιν Τζένερ, δεν ξέφυγε, από τους χρήστες των social media. Οι δυο τους βρέθηκαν στον ίδιο χώρο, εν όψει του πάρτι για το 30ο Ετήσιο Βραβείο Όσκαρ του Ιδρύματος Έλτον Τζον, στο Δυτικό Χόλιγουντ.

Στο βίντεο η Τζένερ φαίνεται να πλησιάζει τη Lady Gaga και να τη ρωτά: «Περνάς χρόνο στο Μαλιμπού πλέον;», αφού η ποπ σταρ απαντά ένα απλό «ναι», η πρώην τηλεοπτική σταρ συνεχίζει τη συζήτηση. Πιο συγκεκριμένα, είπε στην τραγουδίστρια: «Δεν σε έχω δει στα Starbucks εδώ και καιρό».

Η Lady Gaga φάνηκε κάπως αμήχανη στην αρχή, αλλά στη συνέχεια απάντησε στη Τζένερ: «Λοιπόν, άλλαξα μπαρίστα» και αμέσως άρχισε να απομακρύνεται. Ωστόσο, η Κέιτλιν Τζένερ έκανε ακόμη μία προσπάθεια να την προσεγγίσει, λέγοντάς της: «Χαίρομαι που σε βλέπω».

Φυσικά το βίντεο έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες.

Not Caitlin Jenner telling Gaga “I haven’t seen you at the Starbucks in a while” PLS pic.twitter.com/MDDeNl0V2X