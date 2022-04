Έρημη πόλη η Σανγκάη μετά την επιβολή σκληρού lockdown από την κυβέρνηση για τον περιορισμό της πανδημίας με τις εικόνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας να είναι αποκαλυπτικές για την κατάσταση που επικρατεί.

Ρομπότ-σκύλοι και drones περιπολούν στους άδειους δρόμους, οι κάτοικοι παραμένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους, ενώ οι Αρχές μαζεύουν τα ζώα όσων είναι θετικοί στον ιό και χωρίζουν παιδιά από τους θετικούς γονείς τους.

Η αγανάκτηση των 26 εκατομμυρίων κατοίκων της μητρόπολης είναι μεγάλη, ενώ βίντεο που δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν σκληρές εικόνες.

Ειδικότερα, σε ένα βίντεο, φαίνεται ένας άντρας που φορά προστατευτική στολή για τον κορωνοϊό να έρχεται σε αντιπαράθεση και να χτυπά μια γυναίκα.

Σε άλλα δύο βίντεο φαίνονται εργαζόμενοι που επίσης φορούν προστατευτικές στολές να μαζεύουν ζώα, των οποίων οι ιδιοκτήτες νόσησαν με κορωνοϊό, προκειμένου να τα θανατώσουν, ενώ σε άλλα βίντεο βλέπουμε σκηνές από κέντρα καραντίνας ασθενών.

Pets from people getting tested positive for covid are being collected to be killed in #Shanghai #China.#CCP is evil. pic.twitter.com/jc2P5K2f5W — Germs of Woke CCP (@GermsofCCP) April 10, 2022

Την ίδια στιγμή, ρομπότ σκυλιά και drones περιπολούν στους δρόμους και τους ουρανούς της, επιβάλλοντας το αυστηρό lockdown στους κατοίκους της πόλης.

#Shanghai is using drones for making public announcements on Covid-19 lockdowns. pic.twitter.com/G5hZE0Yp0h — Kadri 裘凯琳 (@kadrikarolin) April 2, 2022

Τα ρομπότ σκυλιά ζητούν από τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Τα drones πετούν στον ουρανό, έρχονται κοντά σε όσους εντοπίζουν να βρίσκονται έξω και τους ζητούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Covid control officers in #Shanghai have started breaking out the GO HOME GUN aka a megaphone that just repeats “Hui Jia (Return Home)”. Dystopian AF. pic.twitter.com/OkhAPVsUAb — The Wonton Don (@DonnieDoesWorld) April 12, 2022

Τα σκυλιά ρομπότ μεταφέρουν μηνύματα, όπως «φορέστε τη μάσκα, πλένετε συχνά τα χέρια σας, ελέγξτε τη θερμοκρασία σας».

Lockdown in Shanghai: dog robots announce that nobody is allowed to leave the house. Drones fly around, come right up to you when they spot you outside and tell you to go back inside.pic.twitter.com/TM7Te6xgwW — James Jackson (@derJamesJackson) April 1, 2022

Πολλοί κάτοικοι έχουν κλειστεί στα σπίτια τους εδώ και τρεις εβδομάδες, καθώς το lockdown προβλέπει αυστηρή απομόνωση και μαζικά τεστ κορωνοϊού.

Ωστόσο, οι κάτοικοι περιγράφουν μια απελπιστική κατάσταση, καθώς δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ή να προμηθευτούν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Την ίδια ώρα, πολίτες θετικοί στον κορωνοϊό μεταφέρθηκαν σε μαζικά κέντρα καραντίνας, όπου οι συνθήκες θεωρούνται άσχημες και ανθυγιεινές.

Σύμφωνα με τις αρχές 23.342 πολίτες στη Σανγκάη βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό, ωστόσο μόνο 994 εμφάνισαν συμπτώματα.

Διαβάστε επίσης

Μύκονος: Σούπερ deal για το ξενοδοχείο «Kensho Psarou» – Ποιοι και με πόσα χρήματα το εξαγόρασαν

Μαριούπολη: Οι ΗΠΑ δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν τη χρήση χημικών όπλων

Η Όλγα Κεφαλογιάννη εξομολογείται: Η διαδικασία της εξωσωματικής είναι Γολγοθάς και ψυχοφθόρα