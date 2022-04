Οι δύο ηθοποιοί χώρισαν το 2016 και πλέον βρίσκονται στα δικαστήρια, καθώς ο πρώτος έχει κάνει αγωγή στην πρώην σύζυγό του για συκοφαντική δυσφήμιση ζητώντας της 100 εκατομμύρια ευρώ.

Οι αποκαλύψεις για τη σχέση τους δεν έχουν τέλος. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον και τα όσα βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας σοκάρουν.

Χαρακτηριστικά είναι τα μηνύματα που είχε στείλει στο παρελθόν ο Johnny Depp στον φίλο του, Isaac Baruch.

Ο ίδιος κατέθεσε στο δικαστήριο και στη διάρκεια της εξέτασής του από τη δικηγόρο της Heard, Elaine Bredehoft, αποκαλύφθηκαν μηνύματα από τον Οκτώβριο του 2016 ανάμεσα στον ηθοποιό και τον φίλο του.

‘I hope Amber’s corpse is decomposing in the trunk of a Honda!’ Savage text Johnny Depp sent his best friend is read in court during $100million defamation trial https://t.co/6AGZfHCtJz